Kiko Matamoros detalla qué le ha sucedido con su pareja, Marta López

MADRID, 11 (CHANCE)

Kiko Matamoros se ha enfrentado esta tarde a una de las más difíciles de este año. Y es que después de todas las especulaciones que se han vertido sobre su relación con Marta López, tras saber que se dejaron de seguir en redes sociales el fin de semana, ha tenido que dar explicaciones y sobre todo, afrontar la información que tenía María Patiño y el programa en el que trabaja.

"Yo les dije a las dos que no subieran el vídeo, cuando yo le pregunto si lo ha subido, me dice que 'no' por miedo a que me sienta mal. Por el vídeo no la echo de casa, fue porque me había mentido" ha explicado el colaborador de televisión y es que ha recalcado que el origen de su discusión fue el vídeo en redes sociales y no otro motivo.

Carlota Corredera no estaba conforme con esta versión de Kiko y le ha confesado que: "El programa maneja el dato de que el detonante de la discusión no es por el vídeo de Alejandra" a lo que el colaborador le ha respondido: "Si tu dices eso, yo te digo que 'no'. Llega un momento que la discusión va subiendo de tono y llega un momento que le digo que no me interesa tener esa relación".

Minutos más tarde, Kiko Matamoros ha asegurado que ha hablado con su pareja y que es ella la fuente que tiene su programa y por eso ha pedido disculpas a 'Sálvame', María Patiño y a la propia Marta López por lo mal que se lo hizo pasar el fin de semana cuando discutió con ella.

El momento más polémico de la tarde ha venido cuando Kiko Hernández le ha preguntado si está casado con Marta y entre risas, ha asegurado que no, dejando a entrever que podría haberse dado el 'Sí, quiero' ante notario. Finalmente ha confesado que todavía no se ha casado, pero que su pareja es la mujer de su vida y quiere comprometerse con ella para siempre y además, tener descendencia con ella.