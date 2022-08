Kiko Matamoros se enfrenta a Adela González en directo

MADRID, 24 (CHANCE)

Kiko Matamoros no ha tenido una buena tarde este miércoles en 'Sálvame Diario'. El colaborador se veía involucrado en la polémica que hay con el despido o no despido de Rafa Mora del programa y eso no le ha causado ninguna gracia. Adela González y Terelu Campos comunicaban a todos los espectadores que esta tarde se lanzarían dos preguntas por redes: la primera de ellas es si consideran que Kiko influye a Rafa en plató y si deberían de coincidir el mismo día trabajando.

El colaborador, bastante enfadado aseguraba que si su presencia en plató iba afectar a que su compañero y amigo no acudiera ese día a trabajar, la dirección del programa podía prescindir de él sin ningún problema. Y es que ya sabemos que entre los dos hay un vínculo difícil de romper, algo por lo que no va a poner en bandeja el veterano colaborador.

Lo peor ha venido a final de la tarde cuando Kiko Matamoros ha tenido que ver un vídeo realizado por Germán González después de que la semana pasada expresara su malestar por otro de los vídeos de este trabajador en el que no le gustaba cómo hablaba de la diferencia de edad.

Después de ver el vídeo que ha creado Germán, Kiko le ha querido responder y entonces, no ha terminado en recriminar a realización que sigan haciendo contenido con su vida de manera despectiva. Aunque los colaboradores no entendían el enfado de Matamoros, la peor parte se la ha llevado Adela, que tras mandarle guardar silencio ha recibido por su parte un gesto de desprecio para que le dejara hablar.

La presentadora se ha levantado de su silla y se ha dirigido hacia él para decirle que no estaba dispuesta a aguantar faltas de respeto y que fuera la última vez que la trata así en un plató... pero el colaborador no ha aguantado el conflicto y ha decidido marcharse del programa.

Tras su salida, Adela ha mirado a cámara y ha explicado que "Lo que no vamos a aguantar son esas faltas de respeto, yo por lo menos" y al ver que no volvía ha decidido seguir adelante con el programa valorando el trabajo de sus compañeros: "Se va a casa y que descanse un poquito. Hay cinco colaboradores como la copa de un pino, podrán hablar ellos, ¿no?".