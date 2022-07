Kiko Matamoros se enfrenta contra Lydia Lozano

MADRID, 9 (CHANCE)

Kiko Matamoros se sentó este viernes en 'El Deluxe' para hablar de su paso por 'Supervivientes 2022' y no dejó títere con cabeza. El colaborador demostró nuevamente de que pasta está hecho y lo cierto es que es un animal televisivo que merecemos en cualquier programa de televisión. Además de hablar de su experiencia en el reality, se enfrentó contra Lydia Lozano y defendió a su pareja por encima de todo.

El momento más sonado y comentado de la noche ocurrió cuando el programa le ponía en imágenes la defensa que hizo Mercedes Milá en redes sociales de Anabel Pantoja y el ataque contra él. El colaborador, para sorpresa de todos, no quiso entrar al trapo y se mostró bastante relajado: "Es una contrastada profesional del medio y respeto su opinión".

Una actitud que llama bastante la atención porque con sus compañeras no fue igual, pero sin embargo si le lanzó una advertencia a Mercedes: "Yo también podría decir algunas cosas sobre ella que cambiarían mucho la imagen que la gente tiene de ella" y añadía: "Tanto su trayectoria como la mía son públicas, y ella puede decir lo que le venga en gana. Al igual que yo podría tener ese mismo derecho, pero no lo voy a hacer".

Lydia Lozano entraba en directo por videollamada al programa tras haber dado positivo en Covid y no se callaba: "No has ido a Supervivientes, has ido a otro plató de Sálvame. Eres un currante, pero no te has currado el concurso, todo el día tumbado... Has hecho lo mismo que en Maldivas", pero Kiko ni se inmutó, pidiéndola que dejara de decir bobadas.

Las redes han sido bastante crítico con el colaborador porque no entienden su actitud con Lydia Lozano, tan directa y 'agresiva verbalmente', cuando con Mercedes Milá fue más respetuoso después de haber leído todo lo que dijo de él. Lo que está claro es que queda Kiko para rato y estos conflictos con sus compañeras se irán desarrollando en 'Sálvame Diario' cada tarde.