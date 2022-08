Kiko Matamoros frena de raíz a Javier Tudela tras la polémica por el jardín de Makoke: "Paso del circo"

Después de criticar el deterioro en el que se encuentra la casa que en su día compartió con la modelo, el colaborador prefiere no entrar en el juego e ignora las declaraciones del hijo de Makoke asegurando que va a ponerse las pilas para que el jardín esté tan cuidado como cuando Kiko vivía con ellos.

MADRID, 24 (CHANCE)

Poco podía imaginar Makoke que unas imágenes compartidas hace unos días en sus redes sociales del jardín de su casa iban a traer tanta cola. En ellas se veía el cesped más largo de lo normal, el borde de la piscina roto y los muebles de exterior con la madera deteriorada, ciertos detalles que 'Sálvame' no pasó por alto y sobre los que Kiko Matamoros no tardaba en pronunciarse en el programa: "Me trae sin cuidado la vida de esta señora, de su jardín y del gato que sale en las fotos. Pero si esto está así por fuera, cómo estará por dentro". "Yo cuando estaba allí había contratado un jardinero y había unas plantas de bambú muy bonitas" añadía, antes de reclamar a su exmujer la millonaria cantidad que todavía le debe por dicha vivienda.

Unas declaraciones a las que Javier Tudela, hijo de Makoke y encargado del cuidado del jardín, respondía ante los micrófonos de Europa Press tirando de ironía: "Kiko cuidaba el jardín, es una relidad; ahora está destrozado, pero me tengo que poner a fuego y lo voy a dejar impoluto. Vamos a poner un jacuzzi detrás de la piscina".

Sin ganas de polémica, y recién llegado de una escapada romántica con su novia Marta López a París, Matamoros ha zanjado la polémica y, con zasca a Tudela, ha dejado claro que "paso ya del circo" y que no va a volver a pronunciarse sobre el deterioro del jardín de Makoke para no dar pie a que sigan respondiéndole.

Cansado por lo ajetreado de estos días en la ciudad del amor - "lo hemos pasado muy bien" nos cuenta - Kiko también se ha pronunciado por la reciente operación de pecho a la que se ha sometido su hija Laura para cambiar sus prótesis por unas de menor tamaño: "Creo que está bien por lo que he hablado con ella" ha señalado, sin entrar en detalles sobre la intervención.

Por último, Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".