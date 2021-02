Kiko Matamoros, fuera de sí, hunde a Anabel Pantoja y esta asegura que abadona 'Sálvame' para siempre

MADRID, 3 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha tenido una monumental bronca con Kiko Matamoros en directo y es que hacía tiempo que no veíamos una discusión tan acalorada entre dos compañeros. Desde que este martes el padre de Laura Matamoros le dijese a la sobrinísima "¿cuántas veces has ido a ver a la cárcel a tu padre?" la relación entre ellos está hundida, no hay salvación alguna, pero lo de hoy ha sido bestial.

Kiko Matamoros ha arremetido contra ella diciendo que: "Tiene muy mala baba, es muy desagradable trabajar con ella" y Anabel ha salido del plató gritando como hace años no la veíamos. Mientras hablaba con Carlota Corredera, el colaborador salía del plató para ir hasta donde estaba ella para apludirla y le decía: "Hay que tener cara".

Los aplausos de Matamoros desataban a la prima de Kiko Rivera y se iba hasta al baño gritando: "Ya está bien, pensaba que era un broma, pero tu juro que me voy para Canarias y si hay un vuelo me voy porque ustedes los que estáis consiguiendo es que os tenga asco. Una cosa es que yo sea pública y otra cosa es que se ría de mí todas las semanas. Quedarse con vuestro programa, que es maravilloso y que viva Matamoros y toda su familia. Carlota me voy porque estoy con un ataque".

Carlota Corredera le preguntaba si estaba segura de que se quería ir de 'Sálvame' y esta respondía: "No pasa nada, ya me buscaré yo sola las 'papas' y ahora vosotros hacer un mejunje de investigación y saber de qué vive Anabel Pantoja". Y es que la sobrinísima volvía a hablar de la escasa relación que tiene su compañero con su hija, provocando a Matamoros que decía enseguida: "Deja mi familia".

Por supuesto, la prima de Isa Pantoja no se quedaba callada y le decía: "Deja tu a mi padre, ¿vale? y los aplausos te los comes tú y me dejas en paz, para qué opinas de mí si dices que soy nula. Limítate de opinar de otras personas". Decidida a abandonar la televisión y este programa donde la hemos visto crecer profesionalmente desde hace años, la colaboradora miraba a los ojos a Matamoros y le decía: "Tú dices que tengo a mi padre desatendido y tú no te hablas con tu hija".