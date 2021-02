Kiko Matamoros sobre su hija Ana: "Ella sabrá lo que quiere y lo que espera"

MADRID, 17 (CHANCE)

Como bien sabemos, son muchos los meses que Kiko Matamoros y Anita Matamoros llevan sin dirigirse la palabra y según parece, de momento la situación entre padre e hija no va a cambiar. Según el colaborador de televisión ha contado públicamente, la actitud de su hija no ha cambiado en ningún momento y no le hace saber de ninguna manera que quiera tener una acercamiento con él o simplemente querer sentarse frente a él para solucionar sus problemas.

Hoy en 'Sálvame Diario' han emitido unas palabras de Anita Matamoros en sus redes sociales en las que asegura, entre otras cosas, que puede que haya un curso de interpretación para poder ser actriz: "A mi los medios y las cámara no es algo que me frenen, me siento muy suelta delante de la cámara, me gustaría si es un formato divertido o de la moda. He pensado en apuntarme a un curso de interpretación, si surge algo de actriz me gustaría apuntarme".

Kiko Matamoros se ha abierto en canal y ha confesado en qué punto se encuentra su relación con su hija: "Desde que me ingresaron en julio llevamos sin hablar, resulta difícil de digerir, no entiendo que no reaccione, yo supongo que el tiempo nos cruzará otra vez en el camino y habrá posibilidades de arreglar las cosas si hay voluntad de su parte. Yo la echo de menos, pero supongo que a ella también le pasará lo mismo, no tengo ni idea, pero hay cosas por las que no voy a pasar. Ella sabrá lo que quiere y lo que espera, yo también sé lo que quiero y lo que espero. Es mi hija, no es una amiga. Ella está de parte de su madre, la respuesta y el trato que ha tenido acerca de mi relación me parece exagerada, nadie tiene por qué querer a la pareja de los demás, pero tendrías que tener un respeto a esa persona que es la pareja de tu padre".

Lo que sí que ha querido dejar claro el colaborador es que él también sabe lo que quiere y lo que no quiere, y por supuesto tiene que haber un respeto hacia su pareja: "Yo tengo las puertas abiertas para cuando se quiera sentar a hablar, pero si de ella no sale absolutamente nada, porque yo sí le he mandado mensajes públicamente, pues por su parte no hay respuesta, pues no hay relación. Las puertas están abiertas siempre y cuando se produzcan unas reacciones que se deben producir".