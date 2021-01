Kiko Matamoros, inesperada visita para María Teresa Campos

MADRID, 19 (CHANCE)

María Teresa Campos ha recibido hoy, en su mansión de las afueras de Madrid, una visita de lo más especial, la de Kiko Matamoros y su novia, Marta López. La pareja, de lo más sonriente, llegaba a la casa de la malagueña poco antes de la hora de comer, con el colaborador de "Sálvame" asegurando que no venía a grabar una entrevista para el canal de YouTube de la veterana comunicadora, sino a ver la propiedad "porque me interesa".

¿Quiere decir eso que el tertuliano se plantea adquirir la mansión de Teresa, a la venta por más de tres millones de euros, cuando constantemente se están hablando de sus supuestas deudas económicas en televisión? Kiko, muy bromista, no ha querido despejar la duda, pero sí nos ha hablado maravillas de la matriarca del "clan Campos": "Yo la he tenido mucho cariño y ella conmigo ha sido muy cariñosa siempre".

Después de la polvareda que han levantado sus últimas declaraciones sobre Makoke, algo a lo que Matamoros responde que "menuda novedad", el colaborador confiesa que "no" ha hablado con su hija Anita, de quien está más lejos que nunca después de asegurar que alguien relacionado con su exmujer intentó asesinarle y que, además, Javier Tudela le habría dicho a su hija Laura que iba a "acabar con él". Unas palabras sobre las que su benjamina ha preferido no pronunciarse, pidiendo respeto ya que su elección ha sido no pronunciarse ni posicionarse en la cruenta guerra que mantienen sus mediáticos padres en televisión.

Una hora después, Kiko y Marta han salido de la casa de Teresa Campos y, entre bromas con que el encuentro con la madre de Terelu había sido "traumático", el tertuliano nos ha contado cómo ha visto a la presentadora. "Está estupenda. La he visto muy bien. Cuando la vi en lo de la Gemio me preocupé, parecía que tenía mal aspecto pero era la iluminación esa que era horrorosa, debieron ponerlo aposta así para joderla", ha señalado.

Además, y lejos de ver a la veterana comunicadora afectada por la polémica con Isabel Gemio, Kiko asegura que "al revés. Está estupenda. Muy simpática y muy bien. Todo muy agradable. De verdad"