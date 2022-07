Kiko Matamoros lanza un mensaje a María Patiño

MADRID, 10 (CHANCE)

Este sábado vivimos el cara a cara entre Kiko Matamoros y María Patiño desde 'Socialité', donde ambos pudieron hablar tranquilamente y discreparon acerca de la opinión que tiene el concursante sobre los comentarios que hizo sobre los venezolanos. Una vez acabada la intervención, la presentadora dio a entender que la visión que tenía su compañero estaba influenciada por la opinión de su pareja, algo que no le ha gustado nada.

Hemos hablado con Kiko Matamoros en exclusiva y no ha dudado en contestar a María Patiño, recriminándole que no haya hecho esas declaraciones delante de él. Reta a María Patiño a que la próxima vez, critique a su persona o a su novia delante de él para que así, pueda responderle en el acto: "Ha tenido ocasión de decírmelo a la cara. ¿Por qué no me lo ha dicho? ¿Tienes que desaparecer para apuntalar tu posición y para quedar por encima como el aceite? Dímelo cuando estoy y a lo mejor te contesto".

Bromea con lo poco que le han importado las palabras de la presentadora y no se arrepiente de mostrar su apoyo por marta y viceversa: "No voy a dormir después de esto, varios días, no solo hoy. Me la suda, directamente. Estoy orgulloso de que me defienda mi pareja, estoy orgulloso de defender a mi pareja cuando sea conveniente y para eso no es pareja de otro".

También defiende que Mercedes Milá no ha estado muy acertada defendiendo la historia de amor del concurso, que él ha podido ver en persona, y no es tan romántica: "Es su opinión, bien. ¿Creo que le faltan datos? También, pero bueno, ella ve como una gran historia de amor algo que veo como una mierda. Yo he estado allí, ella estaba en su casa, no lo sé".

Kiko nos confiesa su deseo de casarse con Marta López antes del verano de 2023 y asegura que será una gran boda con mucho que organizar: "Yo creo que mi boda no se va a organizar en un mes, vamos a tener que tardar un poquito más porque va a ser una gran boda, quiero que lo sea" y añade: "antes, antes. Yo espero que sí". Aunque todavía no ha hecho la petición de matrimonio, la influencer respeta los tiempos de su amor para que pueda preparar una sorpresa romántica: "aquí no, él quiere hacerlo bonito, quiere hacerlo bien y eso lo valoro un montón".

Marta López ha aprovechado para desmentir que la productora o los directores de programa hayan tenido conflictos con ella y asegura que todos están contentos con su trabajo: "no he tenido enfrentamiento con nadie, de hecho, la productora puede decirlo. Están muy contentos conmigo, se lo han dicho a Kiko, lo sé yo porque me lo han transmitido así ellos. Están muy contentos conmigo y con mi actuación".

Kiko se toma su vuelta a España como una manera de valorar más su vida e intenta aprovechar al máximo su tiempo con Marta López: "Las ausencias y momentos que pierdes de estar con tu gente, en teste caso, con marta, no son recuperables pero los reencuentros ahora se viven con muchísima más intensidad que si me hubiera quedado aquí. Estoy disfrutando muchísimo con ella, pegado a ella todo el día" y añade: "encontrarme con los míos y especialmente con marta, era algo que he tenido a cada minuto en la cabeza. Volver a recuperar mi vida, mi vida a su lado y ya está, y disfrutar lo que pueda o lo que la vida me permita de estar juntos. Una relación se puede romper".