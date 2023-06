Kiko Matamoros y Marta López Álamo se dan el 'Sí, quiero'

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de meses hablando de la que sería sin duda la boda del año para el Universo 'Sálvame', por fin Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el 'Sí, quiero' en compañía de todos sus seres queridos. Esta mañana hemos podido ver las bonitas palabras que el colaborador le dedicaba a su prometida, reflejando así la emoción que sentía al ver que había llegado el día más esperado.

Desde las 16:30h de la tarde han estado llegando invitados a la Basílica de San Miguel, en pleno centro de Madrid, pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la expectación que ha creado esta boda en el barrio de la capital, ya que muchos se han sentado en frente de la entrada para no perderse ni un solo detalle.

Como ya pudimos dar en exclusiva, Kiko y Marta han decorado la iglesia con flores muy coloridas, con una gran alfombra roja y también en la entrada. Además, los novios han planificado también su salida y han dejado en la puerta dos cestos enormes con pétalos para que cuando los dos tortolitos salgan ya convertidos en 'marido y mujer' se los tiren todos los invitados.

El primer rostro conocido en llegar ha sido Chelo García Cortés, que lo hacía sin la presencia de su mujer, Marta, y con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que la colaboradora, que ha tenido durante muchos años duros enfrentamientos con Matamoros, parece que ha conseguido tener una buena sintonía con él en los últimos años... tanto, que han contado con ella para este gran día.

Muchos han sido los famosos que han acudido al enlace: desde Alejandra Rubio, Raúl Castillo, Alejandra Rubio, José Antonio León con su mujer Rocío Madrid, Alejandro Nieto con Tania, Ana Luque, Antonio Montero, Alonso Caparrós entre otros* Y es que aunque había invitado a muchos más colaboradores del programa, Kiko se ha encontrado con la negativa de algunos al no creer que era acertado acudir al enlace. La que ha sorprendido por su aparición ha sido María de Mora, con la que tuvo un pequeño distanciamiento hace unos días y no sabía si iba a ir o no al enlace.

Kiko Matamoros ha salido primero del hotel Ritz, acompañado por su hija Laura Matamoros y se han montado en un coche de alta gama que les ha llevado hasta la entrada de la basílica. De color rojo, la influencer ha escogido un vestido asimétrico con una coleta alta y se ha lucido de lo más elegante en el día más importante de su vida.

Minutos más tarde llegaba Marta, muy nerviosa y con el semblante serio debido a toda la gente que había agolpada a la entrada de la iglesia. Luciendo su impresionante vestido de novia, un diseño de Yolancris -tal y como adelantó el pasado miércoles la revista Lecturas-.

Diego Matamoros ha sido el último en llegar y ha explicado a las cámaras de 'Sálvame' que debido a un problema que ha tenido con una comida no ha podido salir antes de casa... muy emocionado y feliz por su padre, ha recalcado lo bien que le encuentra tras iniciar su relación sentimental con Marta.