Kiko Matamoros y Marta López desvelan cómo se conocieron

MADRID, 4 (CHANCE)

Kiko Matamoros y Marta López se sentaban este viernes en el 'Deluxe' visiblemente nerviosos para hablar de su relación sentimental y de cómo será la boda del año para el universo 'Sálvame'. Los dos tortolitos confesaron por primera vez cómo se conocieron, detallando ese primer encuentro que tuvo lugar en una discoteca de Madrid y por el que ambos quedaron locamente 'ciegos de amor'.

"Estoy muy nervioso" cofesaba el colaborador de televisión, porque para él "es muy complicado" a pesar de que "venga a mi casa". Marta confesaba que se encontraba "bien" e incluso bromeaba con Jorge Javier diciéndole que le imponía su nueva ceja con ese corte. Tras ellos aparecía Conchita, encargada del polígrafo, confirmando que hay "muchísimo" amor entre los dos tortolitos.

"Me parecía un hombre que tenía las ideas muy claras, un tío culto y súper inteligente y lo veía atractivo" comenzaba diciendo la influencer, asegurando que cuando le conoció en la discoteca "me pareció muy sexy". Los dos se miraron en el local y ambos supieron que su historio acababa de comenzar.

A los minutos de mirarse, Marta fue a verle, se presentó y Kiko automáticamente pensó "qué cara tiene esta para tener 22 años" porque fue directamente a hablar con él. Ambos aseguraron que desde el primer momento tenían claro que iba a pasar algo entre ellos. Después de darse el número de teléfono, la joven se marchó de la discoteca sabiendo que habría una segunda vez.

"Quedamos en el hotel en el que Kiko vivía, comimos en el restaurante y después nos subimos a su habitación" confesaba Marta, que ya iba preparada ese mismo día para intimar: "yo me puse un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar, me lo imaginaba como un hombre muy sexual y no me equivoqué" concluyó.