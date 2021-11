Kiko Matamoros y Marta López, ¿enfadados?

MADRID, 7 (CHANCE)

Nunca hemos sido testigos de una crisis sentimental entre Kiko Matamoros y Marta López, así que podemos denominar la primera la que están viviendo los dos protagonistas en estos momentos. Aunque no se sabe lo que ha pasado, sabemos que algo ha sucedido por cómo estaba ayer el colaborador en 'Sábado Deluxe' y por cómo reaccionó cuando se le pilló en redes sociales por no seguir a su pareja.

Recapitulemos. Los testigos que estuvieron ayer por la noche con Kiko en el plató de televisión aseguraban que estaba nervioso y enfadado... y minutos más tarde saltó la bomba. El colaborador no seguía a su pareja, Marta López, ni viceversa, por lo que entendemos que en ese mismo momento estaban enfadados.

Aunque él no negó en un primer momento, Kiko Matamoros aseguraba después que efectivamente no se seguían, pero no por nada en especial, confesando públicamente que no había pasado nada entre los tortolitos. Eso sí... esta mañana la historia es distinta.

En 'Socialité' María Patiño ha asegurado que el enfado viene de parte de Matamoros con su pareja y además, el programa ha expuesto que uno de los motivos por los que pueden estar enfadados es el vídeo de él bailando con Alejandra Rubio de este viernes por la noche.

Algo que no nos cuadra porque ese mismo vídeo que se subió a las redes lo grabó Marta López, por lo que no podría estar enfadada con su pareja, ¡pero! hay algo que nos extraña todavía más y es que Kiko Matamoros y Alejandra Rubio se han dejado de seguir en redes sociales... ¿qué ha pasado en la pareja y por qué está metida en la trama la hija de Terelu Campos?