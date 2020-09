Kiko Matamoros, más irónico que nunca, responde a la demanda anunciada por Javier Tudela

MADRID, 23 (CHANCE)

Después de la intervención de Javier Tudela padre e hijo en el programa "Sálvame" criticando duramente a Kiko Matamoros y anunciando que emprenderán acciones legales contra él por lo que ha contado en las últimas semanas, el colaborador responde con más sentido del humor e ironía que nunca. Muerto de risa, el padre de Laura Matamoros demuestra con ingenio, que no tiene ningún miedo a Makoke, a su ex marido o a su hijo, al que sigue acusando de "mantenido".

- CHANCE: Javier Tudela padre va a emprender acciones legales contra ti.

- KIKO: Me parece maravilloso, que se tome un whisky de mi parte.

- CH: Dice que eres un patán.

- KIKO: Oh, cielos, qué horror.

- CH: También habla Javier Tudela, que también emprende acciones legales.

- KIKO: ¿Se ha resentido la bolsa en Nueva York? ¿Ha subido, ha bajado?

- CH: Dice que eres un perro de presa, que siempre te gusta estar a la gresca con la gente, que o quieres que haya buen rollo.

- KIKO: Tiene razón.

- CH: Tú vas a seguir con tu situación o vas a cambiar de actitud ante estas posibles querellas.

- KIKO: Ante estas posibles querellas posiblemente me refugie en un Monasterio.

- CH: Hemos visto a Javier Tudela padre muy enfadado, le viene bien a él todo esto.

- KIKO: ¿A qué hora era cuando estaba enfadado? Le cambia el carácter durante el día, dicen.

- CH: Cuando ha vuelto a hablar estaba más calmado.

- KIKO: Pues mira qué bien, estoy temblando fíjate. Voy a empezar a tomar somníferos.

- CH: Tú sigues en la tele tranquilamente.

- KIKO: No, me voy a ir otra vez a México.

- CH: Hablaban de que a lo mejor compraban acciones.

- KIKO: Compraban Telecinco.

- CH: Javier Tudela hijo.

- KIKO: Lo mismo si se compra Telecinco le dan una serie a Javier Tudela hijo que quería ser actor. Tiene posibilidades en todo lo que haga.

- CH: El insiste en que no es un mantenido.

- KIKO: Muy bien, qué pena no haberme enterado antes.

- CH: Dice que su padre pagaba pensión.

- KIKO: Claro.

- CH: Tú cómo estás Kiko, no pierdes el sentido del humor.

- KIKO: No, ni del ridículo. Hay algunos que sí lo pierden.

- CH: ¿Vas a tomar medidas legales?

- KIKO: A mí las medidas me las toma el sastre. Voy a esperar un poquito a coger unos kilitos para que me valgan las cosas luego, que si no...

