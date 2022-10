Kiko Matamoros muestra indiferencia a las palabras de Makoke sobre su ruptura

MADRID, 2 (CHANCE)

El pasado sábado por la tarde, Makoke confesaba en 'Fiesta' que su ruptura matrimonial con Kiko Matamoros tenía algo en común con la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Al parecer, el colaborador de televisión fue víctima de un extorsión con imágenes... tal y como comentaba su exmujer, el motivo de su separación fue porque había una mujer que estaba extorsionando a la pareja con unas imágenes comprometidas.

Nos encontrábamos a Kiko horas más tarde y se mostraba de lo más tajante con lo que le parece que Makoke vuelva a hablar de él en televisión: "puede contar lo que quiera, decir lo que quiera que me da exactamente igual. El problema es que sigue hablando de mí, ha estado en la nevera no sé cuántos meses pero vuelve para hablar de mí. Pues ya está".

Sin querer pronunciarse sobre lo que ha dicho en plató, Kiko asegura que: "lo único que constato, porque me lo cuentas, es que ha vuelto a la televisión y ha vuelto a hablar de mí. El que quiera, que entienda de qué va esto", pero sí que desmiente que su ruptura se debiera a una extorsión hacia su persona: "yo lo conté en su día, no tiene nada que ver".

Al contarle cómo Makoke ha declarado que no volvería a estar con un hombre calvo, responde: "¿a mí qué me importa?", dejando claro que le es indiferente lo que diga su exmujer. Mientras tanto, Marta López Álamo nos asegura que prefiere quedarse al margen del último comentario de Laura Fa sobre la diferencia de edad y las relaciones: "no voy a opinar de polémicas ajenas, lo siento".

Kiko se reencontraba en el mismo sitio con Javier Tudela y nso confesaba cómo había sido ese momento: "yo he vivido un momento con absoluta normalidad". El colaborador niega haberle dado la mano, aunque sí le ha saludado verbalmente: "la mano no, yo le he saludado y ya está", asegurándonos que ha sido un momento sin más, que ni le ha gustado ni le ha disgustado: "ni me ha gustado ni me ha disgustado, me da lo mismo".