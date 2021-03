Kiko Matamoros nos da todos los detalles de su situación legal

MADRID, 13 (CHANCE)

Kiko Matamoros nos está pasando por su mejor momento y nos ha asegurado que está tranquilo y que nadie ha pedido prisión por él: "Yo estoy en calidad de investigado, pero vamos no hay petición fiscal y no hay absolutamente nada, entonces no sé, se publica alegremente lo que ha cada uno le da la gana". El colaborador de televisión ha querido desvelar los detalles de este circo mediático que se ha formado a través de que saliera la información: "Hay una investigación y que estoy como investigado, me han contado, porque no tengo citación y me acusan de insolvencia punible y yo ni me he declarado insolvente y mis nóminas están retenidas, pero vamos ya lo veremos, yo estoy muy tranquilo".

Se trata de Javier Tudela, padre, quien ha interpuesta esta denuncia donde están involucrados Makoke y él: "Es una denuncia que ha puesto en la fiscalía su exmarido, pero al final le ha denunciado a ella, ella está en la misma situación que yo. Se denuncian entre ellos", algo que asegura no tiene sentido porque: "El exmarido ha estado condenado y ahora se lleva muy bien con él, por malos tratos, es una cosa extraña, cualquier cosa extraña que venga de por ahí no me sorprende".

Kiko sigue teniendo en mente sacar las grabaciones de las que ya habló en su programa, aunque si no le dejan, tiene un plan b: "No lo sé, yo en este momento no es mi prioridad, pero si no saco las grabaciones, sacaré los testigos, me da igual".

En cuanto a cómo se encuentra su compañera paz padilla tras dar positivo en Covid, asegura que: "no he hablado con ella, nos hemos hecho un PCR todos esta mañana todos los que coincidimos, no entiendo el escándalo, los futbolistas... da uno positivo y siguen trabajando los demás después de hacerse la PCR".