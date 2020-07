Kiko Matamoros se pone en las manos de su nuera, Carla Barber

MADRID, 26 (CHANCE)

Si algo que fue súper comentado de la entrevista de Mila Ximénez, además de las declaraciones que dio la periodista hablando sobre el cáncer de pulmón que padece, fue el rostro de Kiko Matamoros. El colaborador apareció en el plató con la cara hinchada y llena de moretones. Las redes sociales enseguida empezaron a arder con comentarios en los que los espectadores se preguntaban qué le había ocurrido al colaborador.

María Patiño, pasado un tiempo le preguntó directamente a Matamoros qué le había ocurrido en su rostro y este sin más, dio todas las explicaciones que los espectadores querían escuchar: "Tengo la cara llena de morados e hinchada porque esta tarde me he pinchado y no he podido ni maquillarme, no me ha dado tiempo. Aunque realmente me da igual y no tengo la obligación de dar explicaciones de nada".

Y es que parece ser que hace unos días, Kiko Matamoros estuvo cenando con su nuera, Carla Barber y esta le dijo que le quería hacer unos retoques en el rostro: "El otro día cenamos y Carla me dijo que me tenía que pinchar, debió verme fatal". Este sábado ha sido el día que el colaborador ha elegido para ir a la clínica de la novia de Diego Matamoros para que le pinche ácido hialurónico y corregirle esas pequeñas arrugas que tenía.

Ya sabemos que cuando te sometes a un retoque estético de estas características, tiene que pasar unos días para que se baje la hinchazón y así poder ver los resultados con mayor precisión. Ayer Kiko Matamoros estaba recién intervenido y por lo tanto, no se podía apreciar el resultado final, pero como bien dijo, no quería perderse la entrevista de su amiga por nada del mundo.