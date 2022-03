Kiko Matamoros, primeras palabras sobre el delicado estado de salud de su hijo Diego a su regreso de Maldivas

El colaborador y su novia, Marta López, han disfrutado de una semana de ensueño en las Islas Maldivas, enturbiada por la noticia del ingreso hospitalario de Diego Matamoros

Preocupación en torno al estado de salud de Diego Matamoros después de que el influencer haya hecho público este miércoles, a través de sus redes sociales, que ha estado ingresado en un hospital cerca de una semana tras haber sufrido una grave crisis relacionada con los problemas degenerativos de espalda que padece. Y es que tal y como ha contado el hijo de Kiko Matamoros, el pasado viernes le fallaron las piernas y se cayó al suelo, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico, donde ha sido sometido a varias pruebas y a una intervención para inyectarle corticoides en la médula e intentar solventar así sus dolores.

Un duro golpe del que su padre se enteraba en las Islas Malvidas durante unas románticas y paradisíacas vacaciones con su novia, Marta López Álamo, para recargar pilas de cara a su inminente participación en 'Supervivientes', ya que se comenta que Kiko es el fichaje estrella de la nueva edición del reality más famoso de Mediaset. Decimos se comenta porque, para nuestra sorpresa, el colaborador asegura que "no" tiene nada firmado y todavía está "en negociaciones".

A su llegada a Madrid para retomar sus compromisos profesionales, Kiko se ha pronunciado por primera vez sobre el problema de salud de Diego del que, explica, se enteró por su hijo: "Me llamó él. Hablamos todos los días y me llamó y me dijo que tenía ese problema y que se iba para urgencias del hospital". "Ha sido un susto muy grande y han sido días complicados" ha confesado, aliviado porque, como explica, "la última noticia que he tenido es que estaba mejor y ya está en casa".

"Son cosas que pueden suceder desgraciadamente pero afortunadamente no ha ido a más y tiene su solución y ya está, hay que ser positivos y pensar en lo bueno" añade, asegurando que ahora Diego está centrado en su recuperación: "se tiene que poner manos a eso, con su prevención y su tratamiento y ya está".

