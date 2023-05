Kiko Matamoros reacciona a la intención de Javier Tudela de comprar su casa de La Finquilla en la que vive Makoke

MADRID, 15 (CHANCE)

Nuevo capítulo en la guerra sin cuartel que mantienen Kiko Matamoros y Makoke desde su separación en 2018. Y es que después de que el colaborador de 'Sálvame' reconociese que no se casó enamorado y revelase que el mismo día de su boda, en 2016, le fue infiel con una mujer con la que mantenía una relación paralela y a la que habría dedicado el tatuaje en el que pone 'I will wait for you' (Te esperaré), la modelo le ha respondido sin poder contener las lágrimas en 'Fiesta'.

"Creo que sobran las palabras. Mi familia no se merece esto. Es muy feo. Mi verdad es que yo me casé por amor y me parece tan cruel verle hacer estas declaraciones... Veo a una persona llena de odio, de rencor, y me he roto porque mi familia no se merece esto. Es lo que me duele" ha aseguarado completamente rota al ver como su ex marido habla de ella.

No es el único asunto por el que Makoke se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa este fin de semana, ya que como ha desvelado Pipi Estrada, su exmarido Javier Tudela -padre de su hijo Javi- estaría muy interesado en comprar la casa de La Finquilla en la que vive la colaboradora y que Kiko sostiene que pagó él.

Al parecer, la intención del empresario es adquirir el chalet para regalárselo a su hijo y que su nieto -llamado Javier como su padre y su abuelo- crezca en esta casa en la que tan felices son. Una información que la propia Makoke confirmaba, confesando que su relación con su exmarido es muy buena en la actualidad y le agradecería enormemente que le ayudara comprando su residencia aunque, por el momento, no hay ninguna oferta en firme.

Ahora es Kiko Matamoros el que, a su llegada a casa con Marta López tras disfrutar de la corrida de Andrés Roca Rey en Valladolid ha reaccionado a la posible compra de su casa por parte de Javier Tudela: "Me parece muy bien, enorme, eso tendrá que decidirlo un juzgado antes. Eso lo digo yo. ¿Pero ese, qué va a comprar?" ha afirmado con ironía, poniendo en duda que el exmarido de Makoke pueda comprar el chalet de La Finquilla por el que está enfrentado en los tribunales a la modelo.

Sobre las lágrimas de la madre de su hija Anita por su infidelidad el día de su boda y sus declaraciones asegurando que está lleno de rencor y de odio, Kiko no ha podido evitar reírse: "Llora con 4 años de retraso ¿no? Porque eso hace 4 años que lo conté" ha afirmado, bromeando con que el odio y el rencor que dice Makoke que tiene "me sale por las orejas. ¡Uffff!".

A su lado, una "cansadísima" Marta López que, tras celebrar su despedida de soltera en Madrid el viernes, y en Ibiza el sábado, regresaba a Madrid el domingo para acompañar a su prometido a la corrida de Roca Rey. Y precisamente tras las especulaciones de que ha suspedido su despedida, la modelo ha aclarado que no: "¡Qué va, qué va! Mis amigas me habían preparado el viaje para más días. No sabías que el domingo tenía un compromiso y como me lo dijeron 3 días antes, pues lo tenía ya, y es lo que hay". "No sé si el fin de semana que viene me prepararán algo" ha añadido.