Kiko Matamoros regresa a 'Sálvame' tras haber pasado los peores meses de su vida

Ha sido Carlota Corredera la que ha advertido esta tarde en Sálvame que este sábado acudirá al plató Kiko Matamoros tras haber pasado los peores meses de su vida en los que incluso, ha temido por su vida. El colaborador de televisión viene con una gran percha encima y con un abanico de temas polémicos que aclarar frente la pantalla.

Carlota Corredera le ha preguntado a Kiko Matamoros, en su llamada telefónica, sobre su estado de salud y éste ha respondido que: "Llevo cinco meses que no he salido de una y me he metido en otra, pero bueno, son cosas que pasan, que pueden sudecerle a cualquiera que se somete a una operación quirúrgica, lo mejor es que la cosa ya se va a recuperar y voy a volver a estar activo con vosotros y haciendo mi vida normal, que es lo que deseo".

Y es que ya sabemos que el colaborador ha perdido mucho peso tras las intervenciones a las que se ha visto obligado a someterse: "He perdido 15 kilos, los perdí en 20 días", pero parece que ya ha visto la luz a estos meses en los que, prácticamente, no ha salido del hospital.

Mañana por la noche María Patiño le entrevistará, pero no olvidemos que es una de las colaboradores que más crítica ha sido con él. Kiko Matamoros ha reconocido en la llamada que ha sido ella quien ha sido más dura con él, que él con ella: "Me ha dado bastante más ella a mí y a los míos, pero vamos que no tengo ningún problema. Lamento que ella me tenga que entrevistar porque yo sé que eso es una barrera para ella, pero sí tengo muchas ganas de estar cara a cara con ella y decirle lo que pienso y lo que siento. Además, de demostrarle que se ha equivocado en muchas cosas".

Y es que Kiko Matamoros asegura que: "Los comentarios y las afirmaciones que se han hecho acerca de mi pareja, de mis hijos, incluso de mi nuera. Me pareció bochornoso lo que ocurrió en ese plató el día que me estaban operando de la vesícula. Hay muchas cosas que hay que despejar".

Lo que sí que nos ha llamado un poco la atención es que Kiko Matamoros ha asegurado que no va a hablar de su hija: "Yo de mi hija no voy a hablar porque luego dirá la madre que he vendido a mi hija, como ya ha dicho. Si es necesario sacar un audio que me ha enviado una amiga de Makoke hablándome de la situación, lo voy a hacer, sobre todo por la inocencia de los demás". Y ¡atención! porque tampoco sobre Sofía Suescun.

Lo que sí que ha dejado claro es que: "Yo no me he arrancado la vesícula para hablar en una revista", lo que significa una contestación para todos los compañeros que han dicho que hizo una exclusiva en una revista para calentar su silla en el Deluxe.