Kiko Matamoros regresa de sus vacaciones con Marta López... ¡Y confirma la reconciliación de Laura y Benji Aparicio!

MADRID, 12 (CHANCE)

Después de unos días de ensueño en un exclusivo resort en Tulum, México, Kiko Matamoros y Marta López han regresado a Madrid para retomar - por poco tiempo, ya que la pareja tiene más escapadas pendientes en lo que queda de verano - sus compromisos profesionales.

De lo más bronceado e intentando pasar desapercibido con una gorra, era el colaborador el primero en abandonar el aeropuerto sin su novia. "Se ha perdido" ha bromeado entre risas, reconociendo que su novia se había quedado cogiendo sus maletas y él no la había esperado porque ha recaído en uno de sus grandes vicios, que abandonó durante su paso por 'Supervivientes', el tabaco: "Yo quiero fumar".

"No sabes bien lo que echaba de menos estar en un sitio en condiciones" ha confesado cuando le preguntamos si le han quedado ganas de irse a un destino paradisíaco lejano después de casi tres meses en Honduras. Un viaje muy especial en el que ha disfrutado de unos días de relax con Marta y en el que, sin embargo, no ha aprovechado para pedirle formalmente que se case con él como admite divertido, dejando claro que el día que se arrodille frente a la modelo con un anillo de compromiso tampoco nos vamos a enterar.

Reconociendo que aunque ha intentado desconectar ha estado "más o menos pendiente" y se ha enterado "al menos de lo trascendente", Kiko se ha pronunciado sobre las imágenes de su hija Laura Matamoros y Benji Aparicio en actitud cómplice durante sus vacaciones, que han desatado todos los rumores acerca de una nueva oportunidad en la pareja tras su ruptura en mayo tras 7 años de amor y 2 hijos en común. "De eso no me tengo que enterar, eso yo lo sé desde el minuto uno" ha confesado, feliz por una reconciliación por la que él siempre apostó: "Es de mi agrado lo que les haga felices a mis hijos y ya está. Y si quieren estar juntos y creen que tienen que estar juntos pues me parece bien".

Por último, Kiko ha querido responder a los que le han criticado por sus lujosas vacaciones teniendo en cuenta la elevada deuda que tiene con Hacienda y, molesto, ha dejado claro que él se gasta su dinero "en lo que me sale de los huevos". "¿Qué me he ido a gastar? Pago más impuestos que el 99% de los españoles. La deuda que me reclamaba Hacienda inicialmente está dos veces satisfecha, lo que pasa que los intereses son del 20% anual* en fin, que ya me gustaría a mí que todos los españoles pagaran lo que pago yo a Hacienda que viviríamos en el mejor país del mundo. Y que dejen de tocarme ya los cojones que los tengo ya irritaditos. ¿Vale? Pues ya está" ha zanjado con contundencia.