Kiko Matamoros responde a Makoke tras su duras declaraciones

MADRID, 4 (CHANCE)

Este sábado Makoke aparecía en 'Fiesta' con un demoledor discurso dirigido a Marta López Álamo y Kiko Matamoros tras haberse dado el 'Sí, quiero' el pasado viernes. Después de afirmar por activa y por pasiva que está cansada de tener que responder a los ataques de su exmarido, la colaboradora ha seguido echando leña en la hoguera para continuar con el conflicto mediático.

"Quería dirigirme a la flamante esposa ya, espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes y muy desagradables" decía Makoke y aseguraba sentirse "triste y compungida, me he perdido la boda del año. Es desolador. En estos momentos mi exmarido y Marta López están recién casados y yo me lo he perdido".

"Espero que la luna de miel haya empezado con buen pie y no como empezó la mía: discutiendo. Espero que no os pase lo mismo" arremetía la colaborador y además, se burlaba del fin de 'Sálvame': "Vas a tener mucho tiempo libre ahora por lo visto".

Por último, le recomendaba a Marta que no hiciera pizzas en casa porque "el olor a queso le mata" y le aconsejaba que llenase "el congelador de mucho pollo y mucha verdura para hacer las papillas que yo hace cinco años dejé de hacer con mucho gusto"... unas declaraciones que impactaron a Emma García, que no se esperaba para nada este ataque.

Tras estas palabras, Europa Press pudo hablar en exclusiva con Kiko y no dudó en responder a su discurso: "¿qué disfrute del matrimonio? Yo del matrimonio y de mi pareja llevo disfrutando como un loco hace 4 años y medio, casi y no voy a dejar de disfrutar y no voy de trabajar".

Además, el colaborador subrayó que su promesa de amor ante un altar no debe ser motivo de dudas para ella "lo que es pecado mortal es juzgar las creencias y los credos de cada uno ¿vale?". De igual modo, nos comentó que si es un gran actor espera que le den ya el Oscar, riéndose de las declaraciones de su ex.

Asimismo, Kiko nos aseguraba que no es cierto que ronque: "yo estuve en 'Supervivientes' y la gente pudo ver lo que ronco" y, un poco molesto, con las absurdas declaraciones de su ex, dejaba claro que "mira, no he contestado nunca, ni he hablado nunca, ni lo voy a hacer ahora, como comprenderás, y menos después de mi boda".