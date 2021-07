Kiko Matamoros y Rocío Carrasco, frente a frente en plató

MADRID, 7 (CHANCE)

"Vencerás pero no convencerás. Hay parte de tu relato que no ha convencido a una parte. No lo digo para hacerte daño. Hay una parte que ha quedado no resuelta que esta relación con tus hijos y tu familia" le decía Kiko Matamoros a Rocío Carrasco nada más encontrársela en el plató de 'Sálvame Diario' como nueva defensora de la audiencia.

Un encuentro de lo más esperado porque recordamos que Kiko ha sido uno de los colaboradores que más crítico ha sido con el testimonio de la hija de la más grande en su documental. "Yo he defendido los derechos de tu hija a la que públicamente se la ha vapuleado, y tú has podido contribuir. Hay una ley de defensor del menor, tú eres su madre. Hay una ley del menor que anula los antecedentes y tiene que ser enterrados en privado y en público" añadía.

Rocío Carrasco, anonadada de su bienvenida, le respondía que él y Antonio David ya se habían encargado de contar lo contrario en televisión. El colaborador no entendía la respuesta de la protagonista y le pregunta por cómo se sentía cuando oía a colaboradores de televisión hablar mal de su hija.

"Lo vivo con mucho dolor. Yo no lo he propiciado. Yo no tengo la responsabilidad, con dolor por hablar de uno hechos que han pasado" explicaba Rocío, además aseguraba que cuando se ha hablado de paliza, se hablaba de una sentencia: "Una manzana es una manzana y una paliza es una paliza, cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí. Si yo no lo hubiese contado no hubiese podido explicar la historia y no hubiese quedado claro".

Rocío Carrasco ha terminado su enfrentamiento con Kiko Matamoros asegurando que éste debería de dejar de ver el problema en ella o en su hija: "Claro, deberías de dejar de poner el foco en la mujer y en la madre, aquí hay unos hechos y yo he sido la víctima de esos hechos y no los he propiciado yo. Debes poner la vista y la responsabilidad en otras personas y no en el sentimiento maternal".

A buen entendedor, pocas palabras, Rocío ha tenido que contar ese hecho con su hija en televisión para que se entienda el tipo de violencia que estaba pasando durante años por parte de su exmarido. Una violencia que ya sabemos que recibe el nombre de vicaria.