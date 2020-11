Kiko Matamoros, tajante sobre su relación con Marta: "Conmigo por dinero no puede estar porque dinero no tengo"

MADRID, 9 (CHANCE)

La relación de Kiko Matamoros y Marta López es cuestionada, periódicamente, por la diferencia de edad de 40 años que existe entre el colaborador y la modelo. Ellos, ajenos a los que dudan de su amor, atraviesan por uno de los mejores momentos de la relación y, cada uno a su manera, defiende que lo suyo es real y desmiente que la granadina tenga algún tipo de interés económico para estar al lado del padre de Laura Matamoros.

Así, Marta ha vuelto a dar la cara por su amor por Kiko a través de su cuenta de Instagram, asegurando que "he demostrado con creces que lo de la fama me da igual, no me he aprovechado de su imagen, al contrario. Me mantengo siempre al margen y siempre que he intervenido ha sido por un ataque previo. Yo gano mi dinero, no necesito el dinero de nadie. Tenga más o menos. Conozco a personas mucho más jóvenes que seguramente tengan más dinero que él. Podríamos dejar de asociar la edad al dinero. Estoy con él porque quiero. No creo que en el siglo XXI haya que justificar por qué estás con alguien. Al menos en mi caso, porque lo quiero".

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.





Matamoros, por su parte, y fiel a su ironía habitual, sostiene que "conmigo por dinero no puede estar nadie porque dinero no tengo" y nos habla de sus deseos de pasar por el altar con su joven y atractiva novia: "No lo sé cómo estarán las cosas para el 2021 en cuanto a lo que se pueda hacer y no se pueda hacer. Es un poco precipitado, pero tengo la ilusión que sea antes o después y ya está".