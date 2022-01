Kiko Matamoros, Terelu Campos o Sofía Cristo acompañan a Jorge Javier Vázquez en su debut en Madrid

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras muchos meses rodando por toda España, Jorge Javier Vázquez llega al Teatro Reina Victoria de Madrid con su espectáculo 'Desmontando a Séneca' en el que contó con el apoyo incondional de muchos de sus amigos y compañeros de profesión. Feliz por el momento profesional que está viviendo ahora sobre las tablas, Jorge salió del teatro feliz y con un gran ramo de flores a modo de agradecimiento por parte de sus fans.Agatha Ruíz de la Prada fue una de las personas que no se perdió el estreno. Siendo una de las primeras en llegar a la cita, la diseñadora solo tuvo bonitas palabras para Jorge: "La verdad es que es un amor, es adorable. Estoy tan contenta... he sido la primera que he llegado. La verdad es que estuve en el otro, me encantó y es un fenómeno, es el mejor".Muy bien acompañado por su pareja Marta López, Kiko Matamoros también acudió a la cita teniendo muy bonitas palabras para su compañero de 'Sálvame': "Ya le hemos visto mucho, no va a ser ninguna sorpresa, de todos modos yo espero verle mejor que nunca porque alguna información tengo acerca de la obra y me apetece muchísimo". Sin poder ocultar una gran sonrisa en el rostro como muestra del buen momento que vive, Kiko confirmó: "Eso es porque me va bien en la vida, es buen motivo para sonreír, tengo una novia estupenda, tengo nos nietos maravillosos y estoy feliz con mis hijos y tengo trabajo. No creo que haya mucho más que pedirle a la vida".También en pareja acudieron Candela Serrat y Daniel Muriel. Dejando su faceta de papás aparcada por unas horas, ambos reconocieron que no tienen intención de ampliar la familia: "No, de momento a disfrutar. Tiene un añito y medio, la cosa es disfrutar y luego ya se verá". Cuando le preguntan quién de los dos atiende a la pequeña Mérida por las noches, Candela reconoce: "Ninguna duda, para qué nos vamos a mentir. Él lo sufre un poco menos, yo las noches las sufro más, yo tengo mucho sueño". Destacando la faceta de actor de Jorge Javier, ambos reconocieron que tiene que hacer lo que la haga realmente feliz: "Lo que cada uno le apetezca hacer, lo tiene que hacer. Podría estar comprándose casas, invierte su dinero en cosas que a él le gustan, en cultura, es súper loable".Apoyando a su amigo, Terelu Campos disfrutó del estreno junto a su hija Alejandra Rubio y su pareja Carlos Agüera. Feliz por la reciente reconciliación con su hermana Carmen Borrego, la colaboradora de televisión matizó: "No nos hemos unido por María Teresa, nos hemos unido porque había una base solida cómo siempre. Para mí la vida es inconcebible sin mi hermana". En cuanto a sus deseos para el próximo año, Terelu descarta el amor: "Yo estoy bien como estoy, estoy feliz. Tengo amor de verdad, me siento muy privilegiada y a lo mejor con una pareja se romperían muchos de los privilegios que tengo".