Kiko Matamoros: "No voy a hacer de mi hija una niña consentida"

MADRID, 5 (CHANCE)

La polémica que hay servida en la familia Matamoros no cesa y cada día salen nuevos datos que nos dejan más sorprendidos. Kiko Matamoros, que sigue ingresado en el hospital tras haber sufrido una infección en la cicatriz del hígado, entró por teléfono al programa en la tarde del martes para aclarar muchos aspectos de los que no se para de hablar.

En primer lugar, el colaborador habló de cómo se encuentra y es que parece que poco a poco todo va a mejor: "Me han puesto dos antibióticos nuevos más, me tienen con un cóctel de cinco antibióticos y parece que han remitido un poco los parámetros que usan para medir la infección".

En cuanto a la polémica de su hija, Anita Matamoros, y su pareja, Marta López, Kiko Matamoros ha querido advertir de que va a sacar toda la verdad sobre el audio que se emitió de la peluquera de su hija y expareja: "Ya tendré ocasión de contarla de verdad. No solo voy a sacar ese audio, voy a sacar más cosas de los intervinientes".

Kiko Matamoros lo ha dejado muy claro, no va a consentir que su hija haga y deshaga a su antojo y ¡atención! porque le ha enviado un mensaje: "No voy a caer en lo mismo y no voy a hacer de mi hija una niña consentida que crea que puede ir por la vida haciendo y deshaciendo".