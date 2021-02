Kiko Rivera, sobre Anabel Pantoja: "Que venga y diga qué piensa de verdad"

MADRID, 1 (CHANCE)

Kiko Rivera le ha mandado un mensaje muy directo a Anabel Pantoja y le ha invitado a sentarse en el plató del Deluxe para hablar sinceramente sobre la opinión que tiene de la guerra que hay abierta entre madre e hijo. Lo cierto es que la colaboradora de televisión se ha querido mostrar neutral y no posicionarse, pero lo cierto es que su primo (y todos los espectadores) se han dado cuenta de que está al lado de Isabel Pantoja.

"La quiero con locura, entiendo su postura perfectamente y hoy le mando un mensaje y le he dicho que cuando quiera me siento con ella para contarle los motivos por los que yo estoy haciendo esto, nadie los sabe porque no los he contado todavía. No se posiciona, pero tira más al lado de mi madre, aquí el que no quiere hablar con mi madre soy yo, no ella" estas han sido las palabras de Kiko Rivera sobre su prima Anabel Pantoja.

Y ha confesado algo que ha hecho recapacitar a todo el plató. Según Kiko Rivera tanto su hermana, como su prima, no dan un golpe en la mesa porque dependen de Isabel Pantoja para todo: "La importancia de todo esto es la dependencia que tienen, que venga mi prima aquí y diga qué piensa de verdad".

Se trata de la primera vez que Kiko Rivera se muestra tan sincero en un plató de televisión y ha dejado claro que no quiere que nadie se posicione a su favor, sino que su prima Anabel, por ejemplo, sabe que lo que cuenta es verdad y no entiende porque le desmiente cuando hace sus apariciones en Sálvame Diario.