Kiko Rivera arremete públicamente contra Fosky

MADRID, 3 (CHANCE)

Kiko Rivera ha entrado en directo por una llamada telefónica para arremeter públicamente contra Fosky, extrabajador de Cantora, que ha asegurado en el plató de 'Sálvame Diario' que el hijo de Isabel Pantoja cobraba todos los meses 3.000 euros por parte de su madre.

"Me encuentro con lo que ha dicho el señor Fosky y no se lo voy a permitir, he llamado a mis abogados y le voy a poner una demanda que se va a cagar. No puede decir que mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios, ¿qué estás hablando?" eran las primeras palabras de Kiko al entrar en el programa.

El vídeo del día Se amplía la cuarentena a pasajeros que llegan a España para controlar cepas

"Ponla y ten cuidado que puedo contar más cositas" le contestaba Fosky sin miedo... pero lo cierto es que el dj ha demostrado estar muy tranquilo con todo lo que ha dicho el extrabajador de Cantora, ya que le importa muy poco: "A mi Fosky no me importa una verdadera mierda, vas a tener que demostrar eso que has dicho delante de un juez porque no te voy a consentir ni que hables mentiras sobre mí, ni que de tu boca salga el nombre de mi mujer, porque para eso antes te tienes que mirar a un espejo y ver el tiempo que llevas sin ver a tu hijo".

El hijo de Isabel Pantoja estaba bastante enfadado y ha ido donde más le duele: "Dedícate a lo que sabes a hacer, que ahora mismo no sé a qué, me parecías un buen trabajador bueno, pero no te voy a consentir que hables así sobre mí cuando sabes que eso no es verdad" y añadía: "Lo que tengas que decir de mi madre y del señor Julián Muñoz, son cosas de ellos y no me voy a meter, pero de mí no, lo vas a tener que demostrar delante de un juez".

"Y por tu hermana no dices nada, ¿no?" le contestaba Fosky que escuchaba que Kiko Rivera solamente se defendía así mismo, pero no defendía lo que había dicho anteriormente de los malos tratos de Agustín Pantoja hacia Isa: "Eso no es cierto, entre otras cosas porque cuando mi madre estaba con Julián, mi tío Agustín no estaba en España, venía de Miami de visita. Conocerás muchas cosas de Julián, pero de mi tío no tendrás ni puñetera idea".