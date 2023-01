Kiko Rivera, de su arrepentimiento público con Isabel Pantoja al silencio cuando le preguntamos si ha hablado con ella

MADRID, 31 (CHANCE)

Tres meses después del ictus que marcó un antes y un después en su vida, Kiko Rivera ha roto su silencio. Coincidiendo con su esperada vuelta a los escenarios, el Dj ha visitado el plató del programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, 'El show de Bertín' y, a corazón abierto, ha verbalizado por primera vez en mucho tiempo que quiere reconciliarse con su madre y que necesita un abrazo de Isabel Pantoja, a la que hace más de un año que no ve.

Reconociendo que se equivocó con sus feroces ataques a la tonadillera en televisión, y asegurando que la televisión le estaba "matando por dentro", Kiko también se ha mostrado conciliador con sus hermanos Isa Pantoja y Francisco Rivera, con los que tampoco tiene ningún tipo de relación y con los que no oculta que le gustaría mantener una conversación. "Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa" ha confesado.

Una mano tendida a Isabel Pantoja y a sus hermanos que, por el momento, Kiko prefiere no revelar si ha provocado algún tipo de reacción en alguno de ellos. Volcado en su carrera musical tras varios meses de parón a causa de sus problemas de salud, el Dj ha viajado a Madrid este martes y nos ha contado que ya está trabajando en su nuevo disco, que llevará por nombre 'He vuelto a nacer': "Correcto" ha confirmado con una sonrisa.

Y es que como admite, ha habido un antes y un después del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre - "lo hay, lo hay" asegura - y estamos ante un Kiko diferente, dispuesto a reconciliarse con su madre y sus hermanos Fran e Isa, sobre quienes prefiere guardar silencio para intentar propiciar un acercamiento.