Kiko Rivera confirma que no ha habido llamada con Isabel Pantoja a pesar de su tristeza

MADRID, 22 (CHANCE)

A pesar del complicado momento familiar que viven, Kiko Rivera e Irene Rosales siguen adelante con sus vidas dejando más claro que nunca que forman un tándem indestructible frente a todos los contratiempos. En esta ocasión fue Irene Rosales la que habló sobre su relación acutal con Anabel Pantoja tras su polémica intervención telefónica en la que la 'sobrinísima' se quedó muy dolida. "Llevo toda la semana hablando con Anabel. Desde el minuto uno que entré en 'Sálvame', estoy hablando con ella así que sin problema" explica Irene acabando con todos los rumores sobre su distanciamiento.En cuanto a los posibles compradores que su marido tiene para la parte de Cantora que le pertenece, la colabordora de 'Viva la vida' prefiere no meterse en esos temas tan delicados: "A esas preguntas yo no os puedo contestar porque no sé, la verdad. Habrá comparadores pues claro que hay, pero yo ya no sé nada. De ahí no os puedo decir nada" aclara.Por su parte Kiko Rivera también ha aprovechado para confirmar que por el momento no se ha realizado ninguna llamada con su madre. Aunque durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez en la plataforma de Twitch el dj reconoció que estaba muy triste, lo cierto es que no ha sido capaz de olvidar todas las diferencias que le separan de su madre para descolgar el teléfono. "No, no hubo llamada, pero sí que, entre la musiquita, el fuego que se ve tal se te pone el corazón un poquito tontorrón".En cuanto a su nueva faceta de entrevistador, Kiko asegura que está muy contento por el resultado ya que cree que es una forma muy interesante de poder conocer a la gente de otra manera: "Fue una charla maravillosa y creo que al final es por lo que hago esto, para conocer a las personas de manera diferente, yo creo que ha molado".