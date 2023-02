MADRID, 9 (CHANCE)

Mientras que Isabel Pantoja calienta motores para su gira en EEUU, Kiko Rivera cumple 39 años en España. Que esté alejado de su madre no es sorprendente, ya que ambos no tienen relación desde hace dos años, cuando el dj se sentaba en el plató de 'Cantora: la herencia envenenada' y desvelaba los tejemanejes económicos que había descubierto de su madre y aseguraba que no quería saber nada más de ella por lo mal que se había portado con él.

El hijo de la tonadillera no ha tenido un buen año. A pesar de permanecer alejado de los platós de televisión, Kiko sufría un ictus el pasado mes de octubre que hacía saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, pero lo cierto es que ha conseguido recuperarse al completo y ya ha vuelto a las salas de ambiente a llevar a cabo su trabajo como dj.

Además de este duro golpe que sufrió a finales del año 2022, Kiko también ha tenido que hacer frente al enfrentamiento que tiene abierto con su hermano, Fran Rivera, con el que no tiene relación después de que éste criticase a su madre en una revista y el dj, le respondiese después hablando de Carmina Ordóñez en un plató de televisión. Sin embargo, con el que sí mantiene su relación es con Cayetano.

Kiko tomaba la decisión hace unos meses de dejar de aparecer en la pequeña pantalla para hablar de sus temas personales y familiares ya que, aunque le retribuían beneficio económico, le ha pasado factura en muchas ocasiones a nivel anímico. De hecho, actualmente se arrepiente de haber hecho las entrevistas en contra de su madre, no porque no sintiese lo que decía, sino porque no está de acuerdo con las formas que utilizó.

El pequeño del alma de Isabel Pantoja cumple 39 años y lo hace estando más lejos de su madre que nunca. Y no precisamente porque la cantante se encuentre en EEUU, sino porque en estos dos años ninguno ha sido capaz de enterrar el hacha de guerra, tampoco con su hermana, Isa Pantoja, con la que tampoco mantiene ningún contacto desde que ésta se enfadara con él por sus demoledoras declaraciones en una revista con tirada nacional.

Eso sí, Kiko cuenta con el apoyo indiscutible de su mujer, Irene Rosales, y de sus hijas, con las que sí que tiene un vínculo súper estrecho y ellas han sido su pilar fundamental cuando más lo ha necesitado. Sin saber todavía si asistirá a la boda de su hermana con Asraf el próximo Otoño, si arreglará las diferencias con su madre y con su tío, el dj cumple 39 años.