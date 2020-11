Kiko Rivera da su sitio a Irene Rosales y abre una nueva brecha en su relación con Isabel Pantoja

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de haber atacado duramente a Isabel Pantoja en la exclusiva bomba que ha concedido a Lecturas, Kiko Rivera sigue mandando mensajes, a través de sus redes sociales, a su madre, con la que parece haber cortado de un modo radical y definitivo su relación. Si ayer el Dj estallaba al leer que la tonadillera culpaba a Irene Rosales de las palabras de su hijo en su contra, y sentenciaba que a partir de ese momento, su madre "dejaba de ser importante para él", ahora Kiko ha ido un paso más allá y ha vuelto a mandar un claro mensaje, vía Instagram, a la cantante.

Y es que en su última publicación Kiko da su sitio a Irene Rosales y deja claro que, por delante de todo y de todos, está su mujer, y que si Isabel Pantoja ha "criticado" a su nuera, es que no le quiere a él: "Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida ya que por ti nacen nuestra princesas. Gracias a ti mi vida cambió, tras muchos años de lucha, pero fue por ti solo y exclusivamente por ti. La que aguanta mis malos humores,la que convive cada día y sabe todo de mi. Eres buena madre,buena esposa,buena amiga y buena persona.... Gracias @irenerova24 por haber aparecido en mi vida. Siempre alegre y elegante. Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mi??"

Con estas palabras Kiko deja bastante claro a su madre a quién elegiría entre Irene y ella si en algún momento la tonadillera prosiguese sus veladas críticas en contra de su nuera.