Kiko Rivera, decepcionado con su madre tras su apoyo a su tío Agustín en los juzgados

MADRID, 2 (CHANCE)

Este jueves Isabel Pantoja daba la 'puntilla' definitiva a su maltrecha relación con Kiko Rivera al declarar a favor de su hermano Agustín en el juicio que enfrenta a tío y sobrino después de que el Dj demandase a la mano derecha de su madre por estafa, apropiación indebida y administración desleal por el uso que hizo de su dinero mientras la tonadillera estaba en prisión.

Algo que Kiko, decepcionado con la artista - con quien pronto cumplirá un año sin relación - no tardaba en comentar en Instagram, asegurando que la familia no era solo cosa de sangre. Y es que fue él mismo quien citó como testigo a su madre en la investigación judicial contra Agustín Pantoja - que podría a enfrentarse a una pena de hasta 4 años de prisión - sin imaginar que se posicionaría tan claramente en su contra y a favor de su hermano.

Muy disgustado tras la comparecencia judicial de Isabel Pantoja al lado de su mano derecha, Kiko prefiere no contarnos qué le ha parecido. "Pregúntales a ellos, no me preguntes a mí", ha señalado antes de advertir algo: "Mi reacción ya la verás por otro lado", sin aclarar a qué se refiere con este enigmático aviso.

Intentanto olvidar este nuevo golpe por parte de su madre, y arropado por Irene y por sus hijas, el Dj ha decidido poner tierra de por medio y ha vuelto a irse de vacaciones, pocos días después de su última escapada a la playa. Así, la familia, demostrando su unión en estos complicados momentos para Kiko tras este inesperado golpe de su madre, sale de casas con sus perritos para desconectar de esta última polémica.