Kiko Rivera deja en el aire si ha habido reacción de Isabel Pantoja tras sus declaraciones confesando su arrepentimiento

MADRID, 30 (CHANCE)

Kiko Rivera está totalmente recuperado del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre. Y qué mejor manera de demostrarlo que su reaparición pública, por partida doble, este fin de semana. El dj ha vuelto al trabajo con un bolo en la localidad sevillana de Lebrija y, además, ha roto su silencio en 'El show de Bertín', dejando un buen número de titulares en las que son sus primeras declaraciones en meses.

Relajado al sentirse en terreno seguro con su amigo Bertín Osborne, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado lo arrepentido que está de las cosas que ha dicho en televisión sobre su madre en los últimos tiempos: "Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa. Lo único que me ha dado la televisión es dinero y me estaba matando por dentro. Prefiero ganar menos dinero" ha confesado.

Kiko no oculta que está deseado reconciliarse con la tonadillera y reconoce que si algo "necesita" es que su progenitora le de un abrazo aunque justifica que todavía no ha sucedido porque "los dos somos muy orgullosos". "Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada" ha asegurado.

Consciente de las informaciones que se han dado en los últimos meses acerca de la ausencia de Isabel en el hospital cuando sufrió el ictus, el Dj ha aclarado que si no fue a verle es porque "me llamó por videollamada y me emocioné tanto que casi me da otro ictus. Los médicos me quitaron el móvil".

Unas declaraciones con las que Kiko ha reconocido que está deseando tener un acercamiento con su madre, y que por el momento no han tenido respuesta pública de Isabel Pantoja. Pero ¿se ha puesto en contacto con su hijo para confesarle que ella también necesita un abrazo suyo? Una pregunta que le hemos hecho este lunes al Dj que, de lo más sonriente, ha dejado en el aire si ha podido hablar con ella en las últimas horas.

A pesar de que no ha hablado de la tonadillera, Kiko sí ha agradecido las felicitaciones por el 5º cumpleaños de su hija Carlota, una ocasión perfecta para acercar posturas con la tonadillera. El momento, ¡a continuación!