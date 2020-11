Kiko Rivera deja claro que no pretende que nadie se posicione a estas alturas de la guerra con Isabel Pantoja

MADRID, 13 (CHANCE)

Kiko Rivera ha vuelto a hablar. A escasas horas de reaparecer en el especial "Cantora" sobre la herencia envenenada de Paquirri, y en el peor momento de la guerra que mantiene con Isabel Pantoja, el cantante ha querido mandar un contundente mensaje. Lo ha hecho, como en él es habitual, a través de sus redes sociales, pero si en los últimos días sus publicaciones parecían ir dirigidas a su madre, con esta nueva y misteriosa publicación nos hemos quedado a cuadros.

Y es que Kiko, sin dar ningún nombre, asegura que "a estas alturas no necesito que nadie se posicione de un lado u otro... Sólo me valen los papeles ellos son los que no mienten. Nos vemos esta noche en Telecinco".

Un mensaje que deja bastante claro que a Kiko le ha molestado que alguien de su entorno haya preferido mantenerse al margen y no posicionarse en el enfrantamiento que mantiene, hace semanas, con Isabel Pantoja, y que va subiendo de tono día a día.

A la cabeza nos vienen dos personas, muy cercanas tanto al Dj como a la tonadillera, a quienes podría ir dirigido este contundente mensaje: Isa y Anabel Pantoja. Y es que ni una ni otra han querido decantarse por Kiko o por Isabel en esta guerra sin cuartel pero, mientras que la colaboradora de Sálvame habló hace unos días, Chabelita lo hizo anoche por primera vez. Rotunda, aseguraba en "La casa fuerte" que no iba a posicionarse ni a dar la cara por nadie cuando en su día, en su peor momento, no la habían dado por ella. Así que todo apunta a que el nuevo mensajito de Kiko tiene una clara destinataria, a la que sin embargo prefiere no nombrar, su hermana.