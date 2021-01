Kiko Rivera, demandado por Ramón Calderón tras llamarle "sinvergüerza"

MADRID, 14 (CHANCE)

El pasado 13 de noviembre Kiko Rivera se sentaba en el plató de "Cantora: la herencia envenenada" para descubrir lo que su madre, Isabel Pantoja, le habría ocultado sobre la herencia de Paquirri. Destrozado, y tras recopilar numerosa documentación, el músico cargaba tintas contra la tonadillera, pero también contra Ramón Calderón.

El abogado, amigo de Paquirri, fue el encargado de velar por los intereses de Kiko, - que por entonces tenía 3 años - durante el reparto del patrimonio del malogrado torero y, figuró durante varios años como secretario de la sociedad Pantomar. El Dj, no sabemos si mal aconsejado o con una información errónea sobre Ramón Calderón, le acusaba de haber perjudicado sus intereses en colaboración con Isabel Pantoja y no dudaba en llamarle "sinvergüenza".

Unas duras acusaciones que no tardaron en tener respuesta por parte del abogado que, indignado y defendiendo su inocencia, advertía a Kiko que, de no rectificar sus declaraciones públicamente, emprendería acciones legales contra él.

Un aviso que el Dj ha ignorado y que ha provocado que Ramón Calderón haya cumplido con su amenaza, presentando una demanda contra Kiko por injurias y vulneración al honor, tal y como ha informado "El programa de Ana Rosa".

El abogado, que sostiene que "aun no se le ha notificado la demanda a Kiko", debido a los retrasos que está experimentando la ley en los últimos tiempos, confiesa que "me duele en el corazón" haber tenido que tomar esta medida, pero que no le ha quedado más remedio que hacerlo.

Y es que, como el propio Calderón ha explicado, le dio "mes y medio para que rectificase públicamente ante el injusto ataque a su honor, un plazo más que razonable" para que Kiko pidiese perdón por sus declaraciones sobre él, y el hijo de Isabel Pantoja ignoró esta petición que el letrado le trasladó por una tercera persona el pasado mes de noviembre.

Así, y ante la falta de respuesta de Kiko en este mes y medio, Calderón ha decidido acudir a los tribunales para defenderse de las "acusaciones falsas e injuriosas" del Dj que corresponden un "ataque injustificado a mi honor". Algo que le duele, puesto que "aunque no he tenido relación con él, es el hijo de un amigo", confiesa el abogado.

Kiko, por el momento, no se ha pronunciado sobre este nuevo problema al que tendrá que hacer frente próximamente.