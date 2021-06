Kiko Rivera desaparece de redes sociales

MADRID, 12 (CHANCE)

Kiko Rivera se sentó este viernes en el 'Deluxe' y lo cierto es que vivimos un momento de lo más tenso con su prima, Anabel Pantoja, con la que mantuvo una discusión en directo por no llegar a entenderse mutuamente. Parece que la relación entre los dos no está en su mejor momento porque la pareja de Omar Sánchez no quiere ver todas las pruebas que tiene su primo en casa porque no quiere dejar de tener relación con Isabel Pantoja y Agustín Pantoja.

Hoy, Kiko Rivera ha compartido en sus redes sociales un mensaje que refleja el estado mental en el que se encuentra y es que el dj está saturado y quiere desaparecer de las redes sociales para recuperarse después de este tsunami que está viviendo en el universo Pantoja:

"Querida familia virtual voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer fue lamentable, voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando. Ayer me sentí incómodo no sabía que iba a suceder nada de eso. Si los míos, los que me quieren en algún momento se sintieron mal les pido disculpas si no gustó las cosas que dije, pero así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, twitch incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto sean felices y cuídense mucho. Vuestro amigo. Kiko Rivera".

De esta manera, Kiko Rivera parece que está muy afectado tras la discusión con su prima Anabel Pantoja y quiere desaparecer, por el momento, de las redes sociales para recuperarse personalmente y volver, cuando esté preparado, con más fuerza que nunca.