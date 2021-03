Kiko Rivera descubre el lado más tierno de Kiko Matamoros durante su entrevista

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras verse obligado a retrasar su encuentro virtual con Kiko Matamoros debido a problemas técnicos con Twitch, Kiko Rivera y el colaborador de 'Sálvame' ya ha podido disfrutar de una charla de amigos de lo más entretenida en la que Matamoros reveló cuál es su lado más tierno, el de abuelo. "Es una pasión con él, yo le pido a mi hija que me mande vídeos todos los días. Se vive de forma distinta, no tienes la dependencia que tienes con un hijo, pero tienes todas las posibilidades de disfrute". Sin poder contener una gran sonrisa al hablar del pequeño Matías, Kiko confiesa: "Me llama 'bello', al principio le costaba decirlo y me he quedado con 'bello', el otro abuelo es 'bobo', que no es que sea bobo, pero le llama así".Por su parte Kiko Rivera no dudó en reconocer que para él sus principales alegrías en la vida sin sus hijos, sobre todos sus hijas Ana y Carlota con las que pasa más tiempo: "Hoy en día mi pasión más grande son mis hijas y mi hijo, pero tengo la mala suerte de que con mi hijo no puedo pasar todo el tiempo que quisiese. Lo que me dan mis hijas, desgraciadamente, no me lo puede dar mi hijo, pero los quiero a los tres por igual". Reconociéndose mutuamente la suerte que tienen de haber encontrado mujeres tan valiosas como Marta López e Irene Rosales, Matamoros asegura que le gutaría volver a ser padre de nuevo: "Primero me voy a casar porque es el deseo de mi pareja y luego sí que quiero volver a ser padre".Aunque el colaborador de 'Sálvame' ha encontrado en Marta a la compañera perfecta con la que compartir el resto de su vida, Kiko es muy consciente de la diferencia de edad que existe entre ambos y que cada día se hará más palpable: "Es evidente que se tiene que notar, tengo 64 años* habrá un momento en el que me apague antes que ella en todos los sentidos, con eso cuento y ella tiene que contar con eso también. Son 40 años de diferencia y son muchos. Lo importante es que el tiempo que estemos juntos, disfrutemos el uno del otro".Con el sentido del humor y la naturalidad que le caracteriza, Rivera no dudó en reconocer que a él sí que le han llamado de alguna clínica para ponerse pelo, tanto es así que incluso contó una anécdota de lo más llamativa: "A mí me llamó Cristiano Ronaldo en persona para que me pusiera pelo en su clínica".