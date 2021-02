Kiko Rivera se deshace en halagos hacia María del Monte y Encarna Sánchez

MADRID, 31 (CHANCE)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

A lo largo de estas semanas y meses de guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, mucho se ha hablado de las buenas amistades que tenía la cantante en el pasado y que un día se fueron de su ado sin saber por qué. Entre ellas, la periodista Encarna Sánchez y la cantante María del Monte, dos amigos que estuvieron en momentos claves de la vida de la tonadillera y que desaparecieron de su entorno sin saber por qué.

Hoy, Kiko Rivera ha asegurado que guarda un buen recuerdo de ambas y que a María del Monte le sigue teniendo un gran cariño porque siempre se ha portado muy bien con él. Y es que ha tenido que estar enfrentado con su madre para hablar bien públicamente de dos personas que marcaron la vida de la Pantoja y de las que nunca se volvió a hablar.

Sobre María del Monte, el dj ha confesado que: "Yo recuerdo a María del Monte con muchísimo cariño, me he cruzado con ella un par de veces y recuerdo muy buenos momentos con ella. Veía feliz a mi madre con el, con Julián también y con Diego Gómez también, el problema es cuando llega a Cantora".

En cuanto a Encarna Sánchez, Kiko era más pequeño y lo ha contado en tono humorístico porque al parece la periodista le regalaba muchos libros: "Tengo muy buen recuerdo de Encarna Sánchez, le guardo muchísimo recuerdo para ella, era muy pequeño pero siempre me decía que estudiara y siempre me regalaba libros. Era súper educada y siempre me trataba súper bien".

Lo que sí que ha querido dejar claro el entrevistado es que son personas que han desaparecido de la vida de Isabel Pantoja, pero no de la suya: "Desaparecen de la vida de mi madre, pero yo he seguido manteniendo contacto con ellos. Yo no preguntaba por qué, era pequeño". Por supuesto, el marido de Irene Rosales se refiere a María del Monte y otras amistades que siguen en el mundo de los mortales y que no se han vuelto a ver con la tonadillera.