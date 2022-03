Kiko Rivera desvela cómo se encuentra tras todos los acontecimientos en su familia

MADRID, 30 (CHANCE)

Hace unas semanas veíamos a Isabel Pantoja de nuevo en los juzgados de Málaga declarando por un posible delito de insolvencia punible. Unas imágenes que daban la vuelta al mundo porque se repetía de nuevo la escena de la folclórica española en sede judicial, pero sobre todo por la crudeza de estas. Ante esto han sido muchos los rostros conocidos que han mostrado su opinión al respecto, entre ellos su hija, pero ni rastro de Kiko Rivera.

"No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy tan mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie, dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo" ha confesado a través de sus redes sociales con una imagen en la que podemos ver a Kiko de espaldas.

Se trata de la primera vez que rompe su silencio tras todas las informaciones que se han expuesto en los medios de comunicación estos días. Aunque cabe recordar que el dj compartía, días después de la declaración en sede judicial de su madre, que aunque no se consideraba de su familia por todo lo sucedido entre ellos, le apenaban las imágenes.

Con esta confesión Kiko asegura que no está bien, pero tampoco tan mal como muchos creen. Mensajes enigmáticos que lanza por sus redes sociales como nos tiene acostumbrados desde hace años, pero sobre todo del famoso programa que protagonizó en Telecinco en el que nos dio una imagen de su madre hasta ahora desconocida.