Kiko Rivera desvela qué opinan su madre y su tío Agustín de Anabel Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

La esperada reaparición de Kiko Rivera en "Domingo Deluxe" ha dado mucho de sí. Y es que, además de abordar sin medias tintas la guerra que mantiene con su madre, el Dj no ha evitado temas tan espinosos como los desprecios que ha tenido que sufrir Isa Pantoja en Cantora o cómo Isabel Pantoja hablaba mal de Cayetano y, principalmente, de Francisco Rivera. Además, el marido de Irene Rosales ha hablado más claro que nunca sobre su relación con Anabel Pantoja y qué es lo que dicen en privado la tonadillera y su tío Agustín de la "sobrinísima".

Así, Kiko ha mandado un mensaje a su prima, asegurando que "esto no es una guerra" de si no estás conmigo estás contra mí y ha confesado cómo cree él que la colaboradora está llevando el conflicto familiar: "Anabel está acojonada. Ella no me saca el tema nunca". "Mi prima es más sensible que yo e intenta no sufrir. Ella no habla porque no se lo han hecho a ella. Yo creo que tiene miedo a mi madre", ha señalado.

Para sorpresa de todos, Kiko ha desvelado que su madre y su tío Agustín insultan a Anabel en Cantora y lo que es peor, ella es consciente de todo.

"Mi prima, sin ser hija de mi madre, es la que más se parece a ella", ha afirmado el Dj, antes de mandarle un mensaje a su prima que no deja lugar a dudas: "Cariño mío, no te tienes que sentir en deuda con tu tía porque no es la causante que tu trabajes en televisión. A tí te conocen porque me defendiste en Supervivientes y yo jamás te lo echaré en cara, pero no la debes nada a ella".

"Anabel es una dramática y mi madre es igual. Mi prima anabel le debe mucho a este programa, se lo ha ganado a pulso y se debe más a esto ("Sálvame") que a aquello ("Cantora")", ha recriminado Kiko a su prima que prefiere guardar silencio a enfrentarse con la tonadillera y su hermano Agustín.

Sin embargo, el hijo de Paquirri ha dejado claro que su relación con Anabel no ha cambiado para él a pesar de su enfrentamiento con su madre: "Yo he cortado con mi madre y con mi tío, con ella no. Si no me cree, me da igual".

Y, dejándonos sin palabras, Kiko no ha dudado en contar cómo en Cantora se critica a Anabel no sólo por su trabajo en televisión sino también por su faceta de influencer y por su peso. "La han puesto allí que flipas y ella lo sabe, a raíz de la tele. Tanto para mi madre como para mi tío, Anabel está en el grupo de los enemigos, es sospechosa. Mi madre habla de todo el mundo", ha desvelado.

"Agustín hace comentarios despectivos de las publicaciones de Anabel en Instagram y mi madre también. Se han metido con su peso. La llamaban 'la gorda esta'", ha contado Kiko, confesando además que "a mí me ha dicho mi madre que estoy gordo y yo le he dicho, "y tú tienes patillas. ¿Pasa algo?".

"Mi madre es una envidiosa y mira el Instagram de todos con un perfil falso. Mi madre carece de vida", ha señalado un dolido Kiko que, cansado de los desprecios de la tonadillera, ha decidido no callarse nada y contar incluso cómo se habla de Anabel en Cantora. La "sobrinísima", por el momento, no se ha pronunciado sobre estas duras declaraciones.