Kiko Rivera disfruta del Sevilla mientras la guerra contra Isabel Pantoja continua

MADRID, 6 (CHANCE) Ajeno a los últimos movimientos de su madre en la disputa televisada que están protagonizando en las últimas semanas, Kiko Rivera no se olvidó de su afición sevillana disfrutando del partido Sevilla-Real Madrid en su domicilio no sin antes hacer acopio de víveres para ver el partido en casa de lo más relajado.Lejos de mostrar preocupación por cómo está la situación legal con su madre a causa de la herencia de Paquirri y las medidas legales que ha adoptado Ramón Claderón en su contra por injurias y calumnias, Kiko quiso disfrutar de una tarde de sábado de lo más entretenida mientras que su mujer, Irene Rosales, ponía rumbo a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales.En un año que está siendo especialmente difícil para Kiko e Irene, el matrimonio se ha convertido en un tandem irrompible contra viento y marea. Sin confirmar las últimas informaciones que apuntan a que las pertenencias de su padre podrían estar en Sevilla y no en Cantora como él mismo había comentado, Kiko volvió a demostrar que está disfrutando al máximo de su faceta de papá con Ana y Carlota a las que les está dedicando la mayor parte de su tiempo. El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.