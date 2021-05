Kiko Rivera entona el mea culpa y pide perdón a Anabel Pantoja

MADRID, 6 (CHANCE)

Días después de haber dejado de seguir en Instagram a Anabel Pantoja y de declarar en 'Sálvame' que su prima no le aportaba nada y que era incapaz de entender su falta de posicionamiento en la guerra que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, al no querer escuchar ni siquiera los motivos por los que la ha empezado, Kiko Rivera entona el mea culpa públicamente.

Después de haber meditado en los últimos días sobre su enfrentamiento con Anabel - con quien siempre ha mantenido una relación muy especial - y los motivos que le han llevado a poner a su prima en el ojo del huracán con sus críticas, Kiko ha llegado a la conclusión de que la sevillana no tiene culpa en nada de lo que está sucediendo en su familia y, en un gesto que le honra, le ha pedido perdón muy arrepentido por sus ataques.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram - que se ha convertido para el Dj en una especie de confesionario - donde Kiko, con una foto en la que Anabel y él posan felices brindando siendo tan solo unos niños, como el hijo de Isabel Pantoja se ha disculpado, admitiendo que "cuando uno se equivoca es bueno pedir disculpas". "No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte", ha confesado dirigiéndose a su prima, añadiendo que aunque esto "no está siendo fácil" para él "tu no tienes la culpa Anabel". Un emotivo mensaje de perdón que ha concluido con un "te quiero", del marido de Irene Rosales a la que sin duda sigue siendo una de las personas más importantes de su vida.

Anabel, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre este mea culpa y este perdón público por parte de Kiko tras sus duros ataques. ¿Aceptará la colaboradora de 'Sálvame' las disculpas de su primo o será ella en esta ocasión la que no quiera recuperar su antigua relación, una unión a prueba de balas que ahora está seriamente dañada?