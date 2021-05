Kiko Rivera le envía un mensaje a su madre

MADRID, 2 (CHANCE)

Hoy, dos de mayo, es un día muy especial, el día de todas esas madres que nos dan lo mejor y que siempre tienen tiempo para nosotros... pero parece ser que una persona muy famosa de este país está cansada de que le pregunten siempre por lo mismo: ¿cuándo te vas a reconciliar con tu madre? y no, no hablamos de Rocío Flores, hablamos de Kiko Rivera, que también está metido en una polémica bestial con Isabel Pantoja desde hace meses.

El dj ha colgado un stories en su cuenta de Instagram en el que deja claro que no quiere reconciliarse con su madre y ¡atención! porque no solamente habla de eso: "No espero, ni quiero, reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos ... y tengo corazón, que es algo que algunos Pantojas carecen".

Muchos se han estado preguntando estos días sí Isabel Pantoja recibiría un mensaje o una llamada de su hijo, pues bien, sí lo ha recibido, pero no creemos que sea el que esperaba, aunque lo cierto es que esta batalla mediática se ha creado porque Kiko Rivera se percató de los tejemanejes económicos de su madre y de las mentiras que le había contado de por vida.