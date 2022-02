Kiko Rivera no estará en 'Secret Story' esta noche tras su entrevista

MADRID, 2 (CHANCE)

Esta mañana nos quedábamos a cuadros cuando leíamos la entrevista que Kiko Rivera ha dado para la revista Lecturas porque sin venir a cuento arremetía contra su madre y su hermana, detallando hechos y relatando sentimientos que atentan contra la intimidad de su familia y contra el honor de Isa Pantoja...

Bien, pues tal y como ha contado Kiko Hernández en 'Sálvame Diario', la entrevista ya ha tenido sus primeras consecuencias, la primera de ellas es que Kiko no estará esta noche en 'Secret Story' tal y como estaba estipulado: "Lo que tengo que contar yo es que las declaraciones que ha hecho Kiko Rivera ya han tenido una consecuencia, unas declaraciones que recordemos que han sido muy fuertes contra su familia" empezaba diciendo el colaborador.

Minutos más tarde Kiko Hernández confesaba que: "Las consecuencias son importantes porque le afectan directamente a él. Yo le he mandado un mensaje a Kiko Rivera preguntándole cómo está y dónde estaba... se encuentra en Sevilla y en breve Kiko Rivera regresa a su casa".

Kiko ha asegurado que el dj se arrepiente de haber contado ciertas cosas: "Le he dicho que me parecía muy heavy el tema de la entrevista y entonces él me ha dicho que lo mejor es enviar un comunicado para explicar determinadas cosas, Kiko se arrepiente de algunos comentarios que se han hecho en esa publicación" y ha añadido: "De lo que más se arrepiente Kiko Rivera es que a veces no se cuentan las cosas como se dicen".

Aunque el colaborador no ha dicho que la consecuencia sea que no va a participar en 'Secret Story', es más que evidente que se trata de eso: "El público va a ver esas consecuencias en dos horas, pero vamos, blanco y en botella" y lo más fuerte de todo es que Kiko no entendería que se haya tomado esa medida: "Él está alucinado con que suceda todo esto".

Recordemos que las declaraciones de Kiko Rivera para la revista Lecturas son muy desmedidas ya que cuenta un intento de suicidio de Isa Pantoja, una agresión por parte de él a su hermana y además, unas afirmaciones con las que asegura que no tiene sentimientos hacia su hermana porque no es de sangre, sino adoptada.