Kiko Rivera, tras explayarse en su exclusiva, guarda silencio absoluto

MADRID, 7 (CHANCE) Tras la exclusiva que dio hace unos días, hemos visto a Kiko Rivera entrando y saliendo de su casa sin hacer muchas declaraciones. Y es que parece que el dj quiere seguir hacia delante y esperar que las cosas se relajen, o no, no sabemos. Lo cierto es que el artista no abre su boca para confesar en qué punto se encuentra su relación con su madre, ¿habrán hablado ya? Aunque sabemos por terceros que esta conversación no se ha producido, ¿juega el dj al despite? Kiko Rivera guarda silencio y no ha querido aclarar si ha podido hablar con su madre tras la polémica y devastadora entrevista que le dio a Mila Ximénez en la revista Lecturas. El dj llegaba a casa sin hacer declaraciones de cómo vio a su hermana en La casa fuerte tras sufrir un ataque de ansiedad al conocer algunas de las declaraciones que había vertido sobre la reina del clan Pantoja.

MADRID, 7 (CHANCE) Tras la exclusiva que dio hace unos días, hemos visto a Kiko Rivera entrando y saliendo de su casa sin hacer muchas declaraciones. Y es que parece que el dj quiere seguir hacia delante y esperar que las cosas se relajen, o no, no sabemos. Lo cierto es que el artista no abre su boca para confesar en qué punto se encuentra su relación con su madre, ¿habrán hablado ya? Aunque sabemos por terceros que esta conversación no se ha producido, ¿juega el dj al despite? Kiko Rivera guarda silencio y no ha querido aclarar si ha podido hablar con su madre tras la polémica y devastadora entrevista que le dio a Mila Ximénez en la revista Lecturas. El dj llegaba a casa sin hacer declaraciones de cómo vio a su hermana en La casa fuerte tras sufrir un ataque de ansiedad al conocer algunas de las declaraciones que había vertido sobre la reina del clan Pantoja. El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.



Y es que entendemos que estos días están siendo muy difíciles para Kiko Rivera ya que nunca había dado el paso de enfrentarse a su madre y menos, públicamente. El dj se está volcando con sus hijas y su mujer, a las que adora, para salir de este bache tan malo que está pasando... pero ¿cómo quedará la cosa entre madre e hijo? ¿podrán olvidar lo que ha pasado y reconciliarse?