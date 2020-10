Kiko Rivera fue desleal a Irene Rosales: "Me siento culpable hasta el día que me muera"

MADRID, 18 (CHANCE)

Lo cierto es que todos los frentes que tenía abiertos Kiko Rivera eran demasiados peligrosos para salir del paso sin heridas... El dj se sentaba en el sillón del Deluxe para hablar sobre las polémicas que ha habido esta semana y con la sinceridad que siempre le ha caracterizado al hijo de Isabel Pantoja, afirmaba que había tonteado y hablado con una camarera de su discoteca, con la que no llegó a tener nada.

El marido de Irene Rosales afirmaba que, en un momento malo de su matrimonio, apareció Alicia, con quien tuvo palabras de tonteo, pero con la que no llegó a tener nada... eso sí, no entra en detalles de por qué no.

"Nunca me cansaré de decir que mi mujer es lo mejor que me ha pasado y yo no siempre me sé comportar. Esto fue así pero no ha vuelto a pasar" confesaba Kiko Rivera y es que a pesar de este pequeño bache en su relación, el dj se ha mostrado de lo más arrepentido y ha asegurado que será la última vez que hable con una mujer con intención de tontear.

"Me siento culpable hasta el día que me muera. El único culpable de lo que ha pasado he sido yo" confesaba el artista y lo cierto es que en su rostro podíamos ver la cara de preocupación que tenía al contar, por primera vez públicamente, lo que había pasado en su matrimonio. Algo que Irene Rosales ha perdonado y ha superado junto a él.