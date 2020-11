Kiko Rivera guarda silencio mientras lanza una clara advertencia a través de sus redes sociales

MADRID, 3 (CHANCE)

Lejos de volver las aguas a su cauce en los últimos días, la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera atraviesa por uno de sus peores momentos, y las diferencias entre madre e hijo parecen, por el momento, insalvables. En medio de informaciones relacionadas con la herencia de Paquirri - que la tonadillera o bien habría dilapidado o bien se habría negado a dar a su retoño - el programa "Sálvame" ha anunciado la bomba de todas las bombas.

Kiko se ha cansado y ha concedido una explosiva exclusiva a la revista "Lecturas", que veremos mañana, y en la que contará cosas relacionadas con su madre que nunca hubiésemos imaginado, y que podrían dejar la relación entre la tonadillera y su hijo tocada de vida o muerte.

En medio de elucubraciones sobre lo que Kiko desvelará o no acerca de Isabel Pantoja y lo que no sabemos de la tonadillera, el marido de Irene Rosales ha hecho una clara advertencia a través de su cuenta de Instagram: "El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado".

¿Qué quiere decir Kiko con esa frase lapidaria? ¿Está cansado el DJ de que su madre le oculte cosas sobre la herencia de Paquirri y, una vez descubiertas, está dispuesto a desvelar cómo es en realidad Isabel Pantoja para que se respete la última voluntad de su padre, como él mismo ha asegurado recientemente?

Tendremos que esperar hasta mañana para descubrirlo, pero mientras tanto, y una vez terminada la cuarentena tras el positivo en Covid-19 de su mujer, Irene, Kiko vuelve a dejarse ver entrando y saliendo de su casa con total normalidad. Eso sí, el hijo de la tonadillera prefiere mantener silencio y no aclarar cómo lleva la guerra familiar con su madre y a quién está dispuesto a tumbar para que se respete la voluntad de su padre, como él mismo aseguró en sus redes sociales. Muy serio, Kiko no da ni las buenas tardes a la prensa y prefiere callar a la espera de que, esta vez sí, su verdad se destape a través de una polémica exclusiva que dará mucho que hablar.