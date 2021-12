Kiko Rivera guarda silencio ante la polémica del cumpleaños de su hija Ana

MADRID, 17 (CHANCE)

El cumpleaños de Ana Rivera sigue dando de qué hablar porque nadie entiende por qué no estuvo su tía, Isa Pantoja y su abuela, Isabel Pantoja. Este viernes, la hija de la cantante hablaba en 'El programa de Ana Rosa' y aseguraba que no había sido invitada, a diferencia de su prima Anabel, a la que vimos acudir a pesar de su enfrentamiento con el dj.

Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con Kiko Rivera y lo cierto es que no nos aclara porque no invitaron al cumpleaños de su hija Ana a su sobrino Alberto. El hijo de Isabel Pantoja no ha querido hacer declaraciones respecto a las palabras de su hermana Isa donde explicaba que entendía que no le invitasen a ella a la celebración, pero que le hubiese gustado que se lo dijesen a su hijo Alberto ya que es primo.

El dj se reía ante la pregunta de si pronto habrá un acercamiento y expresaba: "no lo sé, amigo, no se". Kiko también afirmaba que en esta vida puede suceder de "todo". Y está claro que en esta familia puede suceder de todo porque a lo largo de los años hemos visto como se han dejado de hablar, se han vendido en los medios de comunicación y luego se han arreglado y han expuesto una bonita relación familiar... por lo que ya nada nos extraña.

Eso sí, Isa Pantoja se mostraba esta mañana bastante enfadada porque no entendía por qué Irene Rosales invitaba a su prima Anabel al cumpleaños de Ana Rivera y no a ella, ya que su hijo Alberto tiene buena relación con su prima y le hubiese gustado asistir.