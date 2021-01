Kiko Rivera hunde a su tío Agustín Pantoja públicamente

MADRID, 25 (CHANCE)

Kiko Rivera no solamente ha tenido palabras para su madre, sino que también ha decidido cargar públicamente contra su tío Agustín Pantoja, al que asegura no tener ningún miedo, a diferencia de muchos familiares. El dj se ha sentado dispuesto a hablar de todo lo que ha ocurrido en Cantora estos últimos días y lo cierto es que ha hablado alto y claro.

Con tono firme, Kiko Rivera ha dejado claro que no teme la reacción que pueda tener su tío, de hecho asegura: “Yo no le tengo miedo a mi tío Agustín, le recuerdo que sigue en mi casa y que sigue ahí porque está mi abuela. Me gustaría ver cómo actúa mi madre sin mi tío Agustín”.

Además, el dj ha querido sembrar la duda y ha dejado una pregunta en el aire, de dónde saca el dinero su tío: “He llegado a ver hasta que le ha ocultado cosas, desde cosas materiales hasta... Dicen, cuentan, las malas lenguas que en varias ocasiones se le ha visto venir a Madrid y se le ha visto en sitios muy famosos donde están las cosas de rebajas, las rozas village, y... ¿ese dinero de dónde es? Me pregunto”.

Sin pelos en la lengua, Kiko asegura que su tío hace una mala gestión de la carrera de su madre: “Mi tío le gestiona la carrera a mi madre ahora, ya vemos como le va, creo que le va mal...”. De hecho, confiesa que los problemas técnicos que hubo en el último concierto de la cantante fueron debidos a la mala gestión de Agustín: “Yo creo que mi tío por ahorrarse dinero... es por la mala gestión que hizo él porque cuando tu cantas en sitios grandes, necesitas un determinado material... ahí está el problema”.

Ha terminado mandando un mensaje muy directo a su madre y le ha dejado claro que él no es ningún mantenido, un adjetivo que ha utilizado para su tío Agustín: “Mantenido los que tienes tú al lado tuya, ¿yo qué te he pedido a ti? ¿te tengo que dar las gracias por pedirme?” y sentenciando a los dos hermanos: "Eres ridícula mamá, tu y tú hermano".