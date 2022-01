Kiko Rivera huye de la prensa de la manera más original

MADRID, 7 (CHANCE)

Parece que no están siendo unas Navidades tranquilas para Kiko Rivera, ya que lejos de mostrar su mejor cara en los medios de comunicación, estos días le hemos visto de lo más enfadado con la prensa y con lo que se ha publicado de él... claro, que estas son las consecuencias de ser un personaje público y cometer infracciones de tráfico como las que Europa Press Reportajes grababa el otro día.

Además, recordemos que el hijo de Isabel Pantoja vertía a través de redes sociales unos descalificativos para los programas de televisión y los empresarios... algo que no es la primera vez que lo hace, pero que luego nunca tiene consecuencias para él porque siempre se le acaba llamando para participar en los platós y llenarse los bolsillos de dinero por hacer lo que tanto critica desde casa.

En esta ocasión nos hemos encontrado con Kiko por la calle y ha huido. Sin querer responder a las preguntas sobre cómo le ha afectado a su madre el documental que se va a emitir en televisión sobre Julián Muñoz, el dj sale de una tienda, se sube a un monopatin eléctrico y se marcha a alta velocidad.

Lo que está claro es que Kiko Rivera no nos deja de sorprender porque cuando no es con el coche, es con el monopatin, cualquier vehículo es bueno para hacer oídos sordos a las preguntas de la prensa y no hacer ninguna declaración al respecto.