Kiko Rivera, indiferente al crítico momento de Isabel Pantoja, asegura que no forma parte de su familia

MADRID, 10 (CHANCE)

Durísimos momentos para Isabel Pantoja. Y es que según hemos sabido en los últimos días la tonadillera está atravesando por una situación crítica y hay máxima preocupación en torno a su estado de salud. "No debería estar sola en ningún momento y su círculo más cercano ha llamado a Kiko Rivera a Isa Pantoja para que corran a Cantora al lado de su madre, que les necesita más que nunca" desvelaban en el programa 'Viva la vida' el pasado sábado, insinuando que el estado de la tonadillera es más grave de lo que pensamos.

Una llamada de atención a la que los hijos de Isabel han reaccionado de manera muy diferente. Isa, muy preocupada, publicaba en sus redes sociales 'madre no hay más que una' y llamaba a su madre en cuanto se enteraba de la noticia, tal y como ha contado su novio, Asraf Beno, asegurando que la joven tiene intención de ir a Cantora para estar con su madre en los próximos días.

Kiko, por su parte, ha reaccionado con total indiferencia, asegurando ante nuestros micrófonos en exclusiva que no tiene relación con su madre ni piensa tenerla a pesar del delicado momento por el que atraviesa.

Así, confirmando que no sabe cómo se encuentra la tonadillera y que no ha hablado con nadie de su círculo cercano, el Dj deja claro que tiene contacto "cero" con Isabel Pantoja y que no piensa ir a Cantora porque ya no considera a su madre parte de su familia.

"Mi mujer es mi mujer y mis niños, correcto, y nada más. Bueno y mis amigos por supuesto, la familia que uno elige. Lo demás en estos momentos cero. Al final tienes que estar con gente que te haga bien ¿sabes?" ha confesado, sin miedo a arrepentirse de estas durísimas declaraciones sobre su madre: "es así, pero vamos, que no es nuevo que lo llevo diciendo desde el principio".

Por eso, firme en su postura, no tiene previsto un reencuentro con la artista a pesar de que su estado de salud podría ser de extrema preocupación. "De momento no", sentencia, sin rastro de preocupación por el delicadísimo momento que está viviendo Isabel Pantoja en parte, supuestamente, por su nula relación con él. ¡Sus demoledoras declaraciones, en el siguiente vídeo!